Prohíben actividades que no estén en agenda oficial de Fiestas de Cartagena

Con el compromiso de garantizar la seguridad ciudadana durante los días de jolgorio de las festividades novembrinas, el Distrito y las autoridades, en un consejo de seguridad realizado este martes, diseñaron un plan a desarrollar con el apoyo de los casi mil policías que llegarán a la ciudad.

Una de las medidas de mayor importancia tomadas en esta oportunidad consiste en la prohibición de marchas, plantones y demás actividades que no hagan parte de la programación festiva organizada por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

El alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, señaló que esta es una época de fiestas, no de violencia: “Por lo que se deben disfrutar estas fiestas con orden, civismo, respeto y tolerancia hacia las autoridades encargadas de garantizar la seguridad durante las festividades”, dijo.

Reiteró que se mantienen los controles a establecimientos públicos, pero que le preocupa que en los últimos días se viene presentando, en algunos casos, una reacción violenta al cumplimiento de estas actividades.

“Por el respeto a la ley, todos debemos cumplir las normas y a disfrutar las fiestas en tranquilidad y mucho civismo”, manifestó el mandatario.

Aprovechó la oportunidad para pedirle a los cartageneros y turistas llegar temprano a las actividades previstas en la agenda festiva, en especial el día del bando. “Es preferible que no vayan niños, mujeres embarazadas, que los disfraces que se utilicen no tapen la totalidad de los rostros. En lo posible no debe usar pólvora, así como respetar a la hora de usar espumas y harina, que todo lo que se haga dentro de los parámetros, sin agresiones”.

El Alcalde indicó que para llevar a feliz término las festividades, todas las autoridades, distritales, de Policía, Armada Nacional, Fiscalía, Migración Colombia, están comprometidas. Así mismo, se cuenta con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación.

El secretario del Interior y Convivencia Ciudadana del Distrito, José Carlos Puello Rubio, dio a conocer las medidas adoptadas durante el consejo de seguridad para estas festividades, las cuales se extenderán hasta final de la temporada turística que va hasta el 31 de enero, teniendo en cuenta que uno de los principales ejes de gobierno del alcalde Pereira Caballero es a seguridad y Convivencia Ciudadana.

El funcionario indicó que en el consejo de seguridad se tomó la decisión de prohibir las manifestaciones de cualquier índole durante las festividades novembrinas y que no hagan parte de la agenda festiva organizada por el IPCC.

“Para ello se expidió el Decreto 1144, que fija los horarios para el Centro Histórico, que es hasta las 2 de la mañana y hasta las 3 en el resto de la ciudad. En los barrios donde extintas decretos que restringen el horario los días domingo y lunes hasta las 11 de la noche, estas medidas se mantienen”, indicó Puello Rubio.

El secretario Puello Rubio aclaró que algunos hechos que se presentaron durante el fin de semana anterior se deben a la intolerancia de personas que no quieren acatar los mandamientos de las autoridades. “Se están dando casos de confrontación, hay intolerancia al momento en que las autoridades hacen su trabajo de garantizar la seguridad ciudadana”.

Sostuvo que los controles se llevarán a cabo antes, durante y después de terminado el bando y todas las actividades en la ciudad, así como en los corregimientos zona insular de Cartagena.

Agregó que se mantendrán las caravanas de seguridad, las cuales han dado buenos resultados en los barrios intervenidos.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Luis Poveda Zapata señaló que a está lista la programación de las festividades y se tiene dispuesto un número de uniformados para cada actividad.

“Para el bando hay dispuestos 970 policías. Estos no tienen ninguna relación con el modelo de Policía por Cuadrante que estará cumpliendo con sus labores para preservar la seguridad de los habitantes en la ciudad. Estos policías son un personal extra que lo conforman más de 600 uniformados que llegan de refuerzo provenientes de las escuelas e formación de Barranquilla, Corozal (Sucre) y de la Regional 8 de la Policía Nacional, así como el personal de la parte administrativa de la Policía Metropolitana”.

También se contará con cuatro secciones del Esmad que se usarán en caso que haya manifestaciones en la ciudad.

Por último, en salud se tomarán algunas medidas para garantizar la atención en caso de hechos que los requieran.

Antonio Sagbini, director del Dadis, dijo que se declarará la alerta amarilla hospitalaria con el fin de redoblar esfuerzos en salud durante los días de las festividades.

“Se aumentarán los esfuerzos en la ESE Cartagena que brindará atención en los centros de salud que más generan atención médica en esta temporada y se fortalecerá el pie de fuerza de la Policía en las instituciones médicas”.

Hizo un llamado a la tolerancia, a la calma, a festejar con alegría en las fiestas de Cartagena.

“Hay que tener medidas de control para evitar el uso de pólvora, no queremos quemados en Cartagena. Además, pedimos el respeto por la misión médica, que está para servir y salvaguardar la vida de los cartageneros y visitantes”.

Para el bando, se contará con un personal de atención prehospitalaria, con el Centro Regulador de Urgencias, la línea 125 de atención médica. “Serán unas 60 personas las encargadas de brindar atención salud”, indicó.