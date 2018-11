Capturados dos hombres por hurtar droguería al oriente de Cali

Dos hombres fueron capturados en el barrio Junín al oriente de la ciudad, luego de asaltar a una empleada de una droguería intimidándola con un cuchillo.

Los capturados identificados como Allan Farouk López y Jorge Andrés Molina Ardila, llegaron a la droguería solicitando pruebas de embarazo.

Según, la empleada de la droguería, “mientras iba al estand a sacar la prueba, él que tenía el cuchillo saltó por encima del mostrador, me agarró por detrás y me lo puso en el cuello, mientras me decía que si gritaba me cortaba, mientras el otro me quitaba el teléfono celular y sacaba el dinero de la caja registradora”.

Una vez los hombres cometieron el hurto huyeron del lugar, la víctima activo la alarma de pánico y minutos después llegaron dos patrullas quienes iniciaron la búsqueda de los delincuentes.

López y Molina, fueron capturados y reconocidos por la víctima.

La Fiscalía les imputó cargos como presuntos coautores de los delitos de hurto calificado y agravado, cargos que no aceptaron.

Por ahora se encuentran en detención preventiva en establecimiento carcelario.