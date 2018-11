Deslizamiento afectó varias viviendas en Morrorico

El invierno sigue sin dar tregua en Santander, las fuertes lluvias que se registraron la madrugada de este lunes festivo produjeron que cediera un talud en el barrio Morrorico y un árbol y lodo cayeran sobre varias viviendas. Son 10 familias las que terminaron afectadas.

El director de Gestión del Riesgo de Bucaramanga Luis Ortega, dijo que la orden es evacuar porque las viviendas están en el borde del talud, "la gente construye en el borde del barranca y con el tiempo la caída de agua va desestabilizando el terreno y ocurre lo que está pasando".

Le puede interesar: Desbordamiento de ciénaga dejó 60 familias damnificadas en Puerto Wilches

Por su parte, familias como la de Ofelia Peña que terminaron afectadas se niegan a abandonar el sector porque no tienen a donde más ir, "hace 10 años yo también terminé afectada por la lluvia me prometieron subsidios de arrienda y es el momento y no he recibido nada".

Por este deslizamiento un joven resultó con heridas en espalda y rodilla y está siendo atendido en la Clínica Chicamocha.