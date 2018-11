Demandarán decreto de Saneamiento Fiscal por falsa motivación

El Concejal Wilson Mora, señaló que el Decreto 055 carece de veracidad y afirmó: “Engañaron a todos los acreedores del Municipio, el decreto 055 de 2017 de saneamiento fiscal, falsamente motivado, no cumple con los requisitos de ley 617 de 2.000 y movieron cumplimiento de pago de deuda por 140.000 millones para el año 2020".

El anuncio lo hizo el corporado en el cuestionario realizado en el debate a control político a la Secretaria de Hacienda Olga Patricia Chacón, quien sostuvo que la administración saldría bien librada de la obligación que tenían “Nosotros vamos a dejar el Municipio saneado totalmente, nos haremos cargo de las deudas que existan” .

El concejal, Wilson Mora cuestionó la intervención, resaltando que no era cierto, porque a hoy pretenden endeudar el Municipio con 50 mil millones de pesos.

Por su parte el concejales Henry Gamboa alegó que el Plan de Saneamiento Fiscal de la Secretaría de Hacienda, sé formuló sin el cumplimiento de Requisitos de ley, ya que presenta cifras inconsistentes que no corresponden a la realidad fiscal del momento.