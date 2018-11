Ejército toma medidas por supuesto caso de discriminación

Entre las medidas que adoptó el Ejército se encuentra que fue trasladado el Inspector General de la institución al batallón Córdoba en Santa Marta, para que verifique la denuncia que hizo el médico Howard Jiménez trabajador de la mencionada sede, quien señaló que fue supuestamente discriminado por su condición de afrocolombiano y con groserías por parte del general Jairo Leguizamón Rivas, comandante de la segunda brigada del Ejército en Barranquilla.

"En un momento yo le digo (general) esto empezó mal, mejor yo me retiro, y cuando me voy retirando me grita, cómase su mierda, negro hp", señaló el médico Jiménez.

Ante esta situación el Ejército a través de un comunicado señaló que rechaza cualquier conducta o expresión discriminatoria por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión y opinión, que vaya en contra de la dignidad humana.

Por eso indicó la institución que esperará los resultados de la comisión para tomar las decisiones disciplinarias a la que haya lugar.