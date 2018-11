Mayor de Bolívar marchó para pedir atención de la alcaldía de Cartagena

Vestidos de blanco y entonando estribillos del “Ángeles Somos”, estudiantes, docentes y administrativos del Colegio Mayor de Bolívar marcharon desde la sede la institución hasta el Palacio de La Aduana para pedir a la Alcaldía que culmine la incorporación del alma mater al organigrama del Distrito.

A son de gaita y con arengas que decían: “¿Y dónde está el Mayor?, el Mayor está en la plaza haciéndose escuchar” y “¿Por qué, por qué nos asesinan, si somos la esperanza de América Latina?”, los jóvenes al unisono le pidieron al alcalde (e) Pedrito Pereira Caballero no abandonar al alma mater.

“El fin de esta marcha es exigir la adscripción del Colegio Mayor a la Alcaldía. Desde el 2009 se está realizando este proceso y no hemos podido recibir recursos directos. Los estudiantes estamos en pie de lucha para que esto se cumpla, que el presupuesto no se quede en una pantalla sino que sea notable en la institución. No podemos seguir permitiendo que el Distrito no haga nada para mejorarla, precisó Federico Castaño, estudiante de sexto semestre de Promoción Social.

Por otro lado, María Fonseca, estudiante de cuarto semestre del mismo programa, indicó que “sentimos que se nos está vulnerando el derecho a la educación. La adscripción del Mayor es necesaria para que se realice una buena inversión de mejora y todos los procesos académicos se realicen de la mejor manera”.

“Señor alcalde, solo la unión hará posible el sueño de las nuevas generaciones. Nosotros, desde el Colegio Mayor de Bolívar, lo creemos y lo hacemos. Apóyenos, no nos deje solos, luchemos por una educación superior de calidad”, era el mensaje que se podía leer en un pasacalle que llevaban los estudiantes.

Cerca de 20 minutos duró la concentración en los bajos de la Alcaldía. Posteriormente, los ITCMBístas se dirigieron al Teatro Adolfo Mejía, donde se creía que estaba Pereira por estar desarrollándose uno de los eventos novembrinos programados en la agenda de la administración distrital.