Responsabilizan a Clara Calderón por lo que pase en un colegio en Cartagena

La comunidad educativa de la Insitución Educativa San Felipe Neri en el barrio Olaya Herrera está indignada con la secretaría de infraestructura de la ciudad, en cabeza de Clara Calderón. Según el rector Remberto Navas, parte del colegio está al borde del colapso gracias a lo que llamó 'desidia' de la funcionaria.

El rector, manifestó a Caracol Radio que "lo que sucede es ningún hijo de los que toman la decisión para arreglar este colegio estudia aquí. Ya a esta altura, después de año y medio de tener listos los recursos, lo que sucede siento que tiene que ver con que simplemente no se le está prestando atención al colegio".

Navas denunció que en su condición de rector le ha tocado ir, sin que le corresponda, a la curaduría para que se haga el proceso de la licencia de construcción. "La alcaldía delegó en el contratista la responsabilidad de tramitar la licencia, se hicieron unas observaciones de ingeniería que debe resolver la secretaría de infraestructura", dijo el rector.

"La secretaria de infraestructura, en este caso, la amiga Clara Calderón, ni se ha dado cuenta que tienen que hacer esas observaciones. Según las mismas palabras de Calderón solo falta la licencia para que inicie la obra, pero para esa licencia es necesario que ella responda a las observaciones", señaló.

El rector señaló que ya hizo todo lo que podía hacer, incluso cosas que no le corresponden, por lo que "en lo particular, si llegase a suceder un accidente en la institución educativa yo haría responsable a la administración y en su cabeza a la secretaria Clara Calderón porque tenemos techos que se están cayendo y está latente que algo pase, no me hago responsable porque ya todo está sobrediagnosticado".