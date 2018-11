Denuncian la reaparición de peajes en el parque de los nevados

La denuncia la hicieron varios turistas en la alcaldía del municipio, ya que no es la primera vez que ocurren situaciones similares en las que, personas, al parecer propietarios de predios en la zona de acceso al parque de los nevados cobran dinero a quienes pretenden avanzar, lo que ha desatado una discusión entre ambientalistas, turistas, autoridades y los dueños de los predios, pues mientras estos últimos argumentan y defienden su posición al manifestar que el cobro es para manutención del predio, las autoridades sostienen que el paso no se puede negar pues el parque de los nevados no es privado.

“Lo que tenemos que hacer es decirle a los dueño de esos predios que inscriban sus negocios que paguen sus impuestos y así nosotros legalizamos las actividades, pero así no se puede permitir”, dijo el alcalde de Salento Juan Miguel Galvis.

Al respecto el director ejecutivo de La Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío Rodrigo Estrada dijo que opinar sobre el particular es complejo, toda vez que mientras algún predio que pretenda ser atravesado por alguien tenga dueño, este podrá disponer de él como quiera.