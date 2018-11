Emergencia por desborde de una quebrada en Guacamayas, Boyacá

La quebrada Surcabásiga se desbordó este miércoles 31 De octubre, producto de las lluvias torrenciales en el sector rural del municipio de Guacamayas, al norte de Boyacá, la provincia más golpeada por la temporada invernal actual.

De acuerdo con la alcaldesa del municipio, Gloria Edy Reyes, “el consejo municipal de gestión del Riesfo ya había advertido a los pobladores de esa zona, que debido al inminente riesgo de deslizamientos, inundaciones y desborde de quebradas, debían evacuar. Hemos ido casa por casa haciendo la advertencia, pero la mayoría de las personas no lo toma en serio, insisten en aferrarse a sus viviendas, y no valen comunicados y reuniones alrededor del riesgo inminente”.

Aunque por ahora se tiene el registro de al menos 125 personas evacuadas en la vereda Uragón, parte alta del municipio, no se descarta que tras el evento, se hayan afectado más habitantes. Sin embargo las autoridades realizan un barrido para determinar si hubo otros impactos negativos en otros sectores rurales.

Hacia los municipios de El Espino, San Mateo y Panqueba, fueron reubicadas las personas que tuvieron que abandonar sus viviendas y enseres, para proteger sus vidas del fenómeno natural.

La creciente súbita de la Quebrada El Obraje en el sector conocido como ‘chorro de los maestros’, mantuvo incomunicados al municipio de Guacamayas con Panqueba, El Cocuy y Güicán.

“Hubo un cráter de más de 5 metros, y con el apoyo del consejo departamental de gestión del riesgo, pudimos recuperar temporalmente la movilidad en el lugar, y esperamos que las lluvias cesen para poder adelantar bien la contingencia”, indicó la alcaldesa.

Tras el reporte de la emergencia, un equipo de expertos con maquinaria pesada se encargaron de rehabilitar el paso.

“La orden es evacuar en la zona de mayor riesgo. Tenemos vehículos disponibles para evacuar pero, prácticamente estamos a punto de quedarnos incomunicados, ya que apenas tenemos algo de vía por el municipio de san mateo. Nos preocupa que el servicio de salud, lo presta para el municipio la localidad de Güicán, es decir que corremos el riesgo de que si se nos enferma alguien, no tenemos cómo llevarlo al centro asistencial más cercano”, explicó la alcaldesa Reyes.

A primera hora de este jueves 1 de noviembre, una comisión de geólogos se desplazará hasta el lugar de la emergencia para evaluar los daños y analizar el estado del terreno afectado.

Organismos de socorro como la cruz roja y la defensa civil, al igual que CorpoBoyacá, acompañarán las labores del plan de contingencia, tras el fenómeno natural.

Al municipio, maquinaria de la gobernación llegará por solicitud del gobernador de Boyacá Carlos Amaya.

Por ahora no se han reportado pérdidas humanas ni desaparecidos tras el fenómeno natural. “Rogamos que no siga lloviendo porque si no, se nos complica la situación”, concluyó la alcaldesa.