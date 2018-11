Actuación de la JEP en caso Santrich afectará extradición en Colombia

El Fiscal General, Nestor Humberto Martinez apoyó el pronunciamiento de la Procuraduría según el cual la JEP está extralimitando sus funciones al solicitar pruebas a la justicia de Estados Unidos para decidir sobre la extradición de Jesús Santrich.

Según el jefe del ente investigador si se accede a las pretensiones de esa jurisdicción especial se sentará un precedente inédito en el mundo que afectará la extradición en Colombia.

"Estamos complacidos con el recurso presentado por el procurador general va en línea de la defensa de legalidad. La extradición no es un proceso judicial en ninguna parte del mundo y no puede empezar hacerlo en Colombia a través de una jurisprudencia que lesiona la soberanía de los estados cuando piden de ellos pruebas y no forman parte de los protocolos internacionales en materia de cooperación", explicó el fiscal.

Consideró que Colombia no debe poner en juego la cooperación de otros países cuando constantemente requiere intercambio de información sobre narcotrafico y bandas criminales.

"La Sala estaría desarrollando una jurisprudencia inédita en el mundo que afectaría la extradición para el caso de Colombia que es uno de los países que requiere mayor cooperación contra el narcotrafico", concluyó.