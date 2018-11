[Video] Excandidato a la Alcaldía de Cartagena protagoniza escándalo

Una acalorada discusión protagonizó el veedor ciudadano y excandidato a la Alcaldía de Cartagena, Jorge Quintana Sosa, en la sede de la Contraloría Distrital de Cartagena.

En el video que se hizo viral, Quintana Sosa aparece visiblemente alterado sosteniendo una acalorada discusión con trabajadores de la Contraloría Distrital de Cartagena, siendo incluso sacado del recinto por la seguridad.

Quintana Sosa se defendió a través de un audio. “Los funcionarios están en contra mía porque son piezas políticas de los concejales, y me niegan la información que yo les solicite. Yo estaba solicitando una información y salió un señor que no conozco a reclamarme, y yo tuve que responderle como persona, pedirle respeto. Los funcionarios empezaron a pedir que me declararan persona no grata”, insistió el excandidato.

Esta no sería la primera ocasión en que el veedor ciudadano, quien denunció el escándalo de corrupción en la elección de la Contralora Nubia Fontalvo, protagoniza un escándalo.