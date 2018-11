"Gobernadora no se me meta en la cocina": alcalde Maurice Armitage

En una controversial declaración el alcalde de Cali, Maurice Armitage, le pidió a la gobernadora que gobierne en su departamento y no se meta en la cocina.

"Ella no tiene autoridad moral para decirme que a Cali hay que militarizarla, porque desde el día que nos posesionamos venimos trabajando por la seguridad y lo estamos mostrando con resultados por la seguridad en la capital del Valle".

Hablando en la entrega de elementos educativos en la escuela Carlos Holguín Mallarino, el jefe del ejecutivo caleño aseguró, que fruto de esos resultados es que hemos tenido en octubre el mejor balance en la historia de la ciudad en la reducción de muertes violentas.

"No acepto que podamos utilizar la seguridad como un campo de batalla para hacer política", reiteró el jefe del ejecutivo local.

"Nosotros venimos trabajando con el ejercito desde hace ocho meses y de esa manera y con todo respeto tengo que contradecirla y afirmarle que no puede aceptarle sus planteamientos", añadió.

El alcalde Armitage reiteró que habrá mas militares brindando seguridad en Cali.

Acaban de llegar 250 y por eso le dijo a ella que no tiene que decirme a mí que solicite mas militares. Que la gobernadora gobierne en su departamento y no se me meta en la cocina, reclamó el funcionario caleño.