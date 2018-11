Octubre fue el mes menos violento en la historia de Cali

“En el pasado mes de octubre se presentaron 76 homicidios equivalente a una reducción del 24%”, así lo confirmó el secretario de seguridad Andrés Villamizar, quién también reportó lo ocurrió durante la celebración en la noche de los niños

“Hubo una reducción absolutamente histórica de los homicidios como no lo habíamos visto; el pasado mes de octubre fue el más pacífico de la historia de Cali; el mes de octubre más pacífico tenía cifras de 101 homicidios y en este año cerramos con un dato preliminar de 76, es una reducción de más del 24% frente al mejor mes de octubre de la historia hasta este momento”

El secretario, aseguró que se obtuvo una reducción frente a los homicidios con respecto al 31 de octubre.

“Ayer tuvimos preliminarmente según datos de la policía dos homicidios, mientras que hace un año el 31 octubre hubo 4 homicidios es decir que bajamos a la mitad; así, mismo, el fin de semana pasado que también fue parte de la celebración de Halloween tuvimos un total de 5 homicidios, el años pasado en esa misma fecha se registraron 15 homicidios es decir hubo una reducción de homicidios y violencia.

Una de las preocupaciones de la ciudadanía son las caravanas, anoche las autoridades cerraron el túnel de la Avenida Colombia donde se han presentado desordenes en años anteriores pero a pesar de esta medida el secretario aseguró que sí se presentaron caravanas.

“Tuvimos una serie caravanas pero hay que aclarar que las caravanas de motos no están prohibidas siempre y cuando no bloqueen las vías, hicimos un esfuerzo muy grande con policías, con tránsito para evitar bloqueos y no se reportó ninguno”.

El secretario aseguró que recibieron reportes de las principales ciudades de Colombia donde se presentaron caravanas similares, invitando a la ciudadanía a reflexionar de como Halloween pasó de ser una fiesta para niños a ser sinónimo de caos y desorden por parte de los adultos.