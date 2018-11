Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, jueves 1 de noviembre

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Aumentó el desempleo en Colombia, según las recientes cifras reveladas por el Dane la desocupación laboral durante el último mes alcanzó el 9.5%, lo que representa un aumento de tres puntos básicos en comparación con el mismo mes del año anterior.

La Cámara de Comercio de Armenia señaló que las altas cifras de desempleo en esa ciudad obedecen al crecimiento de la informalidad y la llegada masiva de venezolanos.

El director ejecutivo del ente gremial Rodrigo Estrada Reveiz, dijo que la falta de oportunidades de empleabilidad y la llegada amplia de ciudadanos venezolanos que buscan mejores oportunidades de vida son factores que han influido en el crecimiento de las cifras de desempleo, pues en muchos casos, están contratando ciudadanos del vecino país a menor salario y sin las condiciones le ley.

La Fiscalía imputó cargos al empresario Fernando LeónDiez Cardona, con quien la alcaldía de Armenia contrató las obras de valorización.

Gracias a los datos obtenidos por el portal periodismoinvestigativo.com, aunque La Fiscalía inicialmente había anunciado que a Fernando León Diez Cardona se le iba a imputar por los delitos de: Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito de particulares, finalmente se imputaron los delitos de Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y concierto para delinquir.

La audiencia a la que asistió el implicado fue reservada por solicitud de su defensa, que argumentó supuestas amenazas en contra de su defendido.

Recordemos que Fernando León Diez Cardona es el representante de las uniones temporales vías Armenia y Puentes Armenia, a las que la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia, al parecer les entregó más de 100.000 millones de pesos para la ejecución de las obras de valorización, de donde se investiga a donde fueron a parar 20.000 millones de pesos.

En hechos judiciales, como Cristian Jhovany Perdomo Zárate de 24 años de edad, fue identificado el hombre asesinado en las últimas horas en el barrio Ciudadela de Quimbaya de esa localidad, luego de recibir tres impactos con arma de fuego.

Por el momento las autoridades judiciales no han establecido una hipótesis clara, sin embargo, se trabaja en el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad, para tratar de dar con el o los responsables de este crimen.

Con multitudinarias y desordenadas caravanas de motos terminó la noche de Halloween en Armenia, más de 1.000 motociclistas recorrieron hasta altas horas de la noche las calles de la ciudad.

Como ya es costumbre con este tipo de caravanas, muchos de los participantes se movilizaban hasta tres en una moto, algunos iban lanzando harina, otros no portaban casco, algunos excedían los límites de velocidad y otros no respetaban las normas viales.

Sin embargo y pese a esta acción, las autoridades policiales, destacaron el buen comportamiento de los ciudadanos durante la celebración del Halloween y de los estudiantes universitarios que marcharon en horas de la tarde.

El comandante de la policía en el Quindío coronel Luis Hernando Benavides dijo que, aunque el día de los disfraces se caracteriza por las aglomeraciones, por fortuna no hubo reportes negativos hasta el momento, es decir no hubo registros de menores extraviados, intoxicados o quemados con pólvora, como ya ocurre en departamentos como Nariño.

Además, y teniendo en cuenta que los estudiantes de la universidad del Quindío marcharon desde el plantel de educación superior, hasta el parque cafetero de Armenia, aunque hubo mucha gente en la manifestación, todo transcurrió sin problemas.

Sin embargo, algunos líderes estudiantiles de la universidad del Quindío se oponen a las elecciones al consejo superior, programadas para los próximos días, en medio del paro universitario.

De acuerdo con Daniela Peña, una de las estudiantes de la uniquindío, no existen las garantías para el proceso de elecciones que se va a desarrollar el 6 de noviembre, pues debido al paro no ha existido el tiempo suficiente para que los candidatos hagan campaña y expongan sus ideas… además la molestia radica también en el cambio del lugar para las elecciones, que será el coliseo del café… la preocupación aquí en medio de todo por parte de los estudiantes es que el consejo superior, es el que en definitiva termina eligiendo el rector de la universidad y el presupuesto, por lo que no se descarta que existan amaños, aprovechando la coyuntura.

Denuncian la re-aparición de peajes ilegales en la parte alta de Salento Quindío, para acceder al parque nacional natural de los nevados.

La denuncia la hicieron varios turistas en la alcaldía del municipio, ya que no es la primera vez que ocurren situaciones similares en las que, personas, al parecer propietarios de predios en la zona de acceso al parque de los nevados cobran dinero a quienes pretenden avanzar.

Esto ha desatado una discusión entre ambientalistas, turistas, autoridades y los dueños de los predios, pues mientras estos últimos argumentan y defienden su posición al señalar que el cobro es para manutención del predio… las autoridades sostienen que el paso no se puede negar pues el parque de los nevados no es privado.

Al respecto el director ejecutivo de La Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío Rodrigo Estrada dijo que opinar sobre el particular es complejo, toda vez que mientras algún predio que pretenda ser atravesado por alguien tenga dueño, este podrá disponer de él como quiera.

Las autoridades de salud en el Quindío advierten cierres a múltiples carnicerías en los 12 municipios, por no cumplir con las normas de adecuación de los establecimientos.

Al respecto el secretario de salud departamental César Rincón dijo que este accionar se da, debido a un proceso que hace más de dos años inició el Invima, por lo que los establecimientos que comercializan cárnicos, especialmente los instalados en plazas de mercado, tuvieron un tiempo de dos años para que cumplieran con varias adecuaciones en la infraestructura, que en definitiva lo que buscan es que existan las garantías del caso en materia de salud, es decir, que los riesgo de contraer enfermedades por mala manipulación sean menores.

Las centrales obreras en el Quindío calificaron la ley de financiamiento propuesta por el gobierno nacional, como una demostración más del engaño constante en el que se mantiene a los ciudadanos.

El presidente de la Central Unitaria de los Trabajadores en esta zona del país Luis Emilio Bohórquez al referirse a la iniciativa que busca gravar todos los productos de la canasta familiar con el IVA y devolver más de 50.000 pesos a algunos ciudadanos, dijo que esta acción demuestra claramente como el gobierno miente a los colombianos, y contribuye con la agudización de los problemas económicos y sociales, pues se le está restando recursos a los hogares del país.

En un 12% ha crecido el sector gastronómico en el departamento del Quindío según la Cámara de Comercio.

Y es que de acuerdo con el director ejecutivo el ente gremial Rodrigo Estrada, en la actualidad existen más de 2.500 restaurantes en esta zona del país, que se han dinamizado especialmente de la mano del turismo, por eso hay municipios más fuertes que otros, sin embargo, la fuerza que ha habido es importante y se debe al número alto de visitantes que son por lo general, el público de estos establecimientos.

Sobre este mismo tema la directora de La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodres en el Quindío Rocio Acosta destacó el crecimiento del sector y las tendencias y dinámicas del mercado, toda vez que se ha visto un crecimiento especial en los sitios dedicados a almuerzos ejecutivos y a las comidas rápidas.

Armenia, Salento, Filandia y Circasia son los municipios que más fuerza han tomado en relación con la gastronomía.

En el municipio de Calarcá, ya fue reparado el mural en homenaje al poeta Baudilio Montoya demolido en la calle de los poetas de esa localidad y que tanta controversia generó en algún momento… espere información a las 7y45 de la mañana con el sub secretario de cultura y turismo de la Villa del Cacique Mauricio Vasquez.

Y a las 8 de la mañana inicia en el Centro de Convenciones de Armenia la tercera jornada de capacitación técnica “Eficiencia en conducción de agua desde los componentes”.