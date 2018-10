Concejales de Cúcuta divididos por modificaciones de estatuto tributario

Después de la comisión del plan en donde se adelanta el estudio de lo que sería el nuevo estatuto tributario para la ciudad de Cúcuta, varios de los concejales de la ciudad expresaron su inconformismo con algunas modificaciones que busca realizar la alcaldía al manejo y recaudo de los dineros de los contribuyentes.

El más representativo es la recomendación que realizó una empresa de consultoría contratada en donde se buscaría tener un alza en todos los tributos como son el impuesto predial, industria y comercio, alumbrado público, sobretasa, nuevas construcciones y también una exención de impuestos para fundaciones sin ánimo de lucro.

Bachir Mirep Corona concejal por el partido liberal en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que la situación económica de la ciudad no está acorde para tener este incremento y por esto muchos de los munícipes se han afirmado que no darán su apoyo a este proyecto.

“Acá se está hablando de subir impuesta y es la premisa fundamental que vamos a votar, estoy de acuerdo con varios compañeros de dejar la constancia que no estamos de acuerdo, hemos estado presentando recomendaciones frente a la propuesta que presenta la consultoría y discrepe en un 95% de la propuesta en cuanto al impuesto predial, no vamos a permitir que se sigan aumentando los impuestos en Cúcuta, es preferible que dejemos las cosas como están y busquemos la forma de mejorar el recaudo, pero de ninguna manera vamos a permitir estos incrementos” dijo el concejal.

Por su parte el concejal Ricardo Marthey Tello también por el partido liberal, afirmó que se aparta de la discusión de esta polémica y que no dará su aprobación a estos incrementos, debido a “al señor alcalde le parece que el concejo solo produce bobadas, estoy de acuerdo con mis compañeros que no podemos desconocer la realidad de la ciudad, nos han tildado que aprobamos todo lo de la alcaldía y la administración se volvió especialista en aprobaciones y ejecutarlas como les parezca, la contralora no ha hecho nada para verificar estas autorizaciones estén aplicándose como las concedimos, por ahora no participare más en estos debates pero ya tengo claro mi voto, yo no aprobare el alza de impuestos en Cúcuta”.

Sin embargo otros concejales han afirmado que se estudiaran estas modificaciones y que de llegar al caso darán su voto positivo a las propuestas. Durante esta semana se continuara con el estudio de las modificaciones del estatuto tributario en el recinto del concejo de Cúcuta.