Más de mil policías garantizaran la seguridad de del Halloween en Bolívar

El Departamento de Policía Bolívar, ha dispuesto la implementación de diferentes dispositivos que busca garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica de la comunidad para esta fecha, las acciones operativas y preventivas se mantienen por parte de la Seccional de Tránsito y Transporte quienes están encargados de los controles y vigilancia en las principales carreteras de esta región del país, los funcionarios realizan pruebas de alcoholimetría para prevenir accidentes de vehículos relacionados con la ingesta de bebidas embriagantes; de la misma manera Policías adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia por cuadrantes desarrollan operativos minuciosos en cada una de las poblaciones bolivarenses con el fin de prevenir delitos que vayan en contra de los niños; para colocar en práctica estas acciones el Comando del Departamento ha dispuesto un pie de fuerza especial conformado por más de 1.200 uniformados entre hombres y mujeres quienes serán los encargados de desarrollar los operativos de seguridad.

Con este dispositivo se busca evitar que en cada una de las poblaciones Bolivarenses se registren desapariciones de niños, venta y consumo de licor adulterado, microtráfico, manipulación de pólvora y también reducir a cero el índice de quemados, en este sentido es necesario que los ciudadanos tengan en cuenta las siguientes recomendaciones: acompañar en todo momento a los niños no perderlos de vista, evitar que los menores reciban dulces de dudosa procedencia; es muy importante que los niños porten una escarapela con el nombre, teléfono y dirección, en caso que se extravíen, también hay que explicarles a los niños que no es seguro hablar con extraños, ni recibirles cosas; en caso de extraviarse acudir o buscar un Policía o un Vigilante y no a cualquier persona.

Usted como padre de familia no debe permitir que los niños permanezcan en la calle hasta altas horas de la noche y como ciudadano debe tener cuidado al momento de retirar grandes sumas de dinero de cajeros automáticos, solicite completamente gratis el acompañamiento policial.