Entregan carrera 101 en el sur de Cartagena realizada por Edurbe

“Me siento muy feliz porque por fin mi calle está pavimentada. Vivo hace 30 años en este barrio y hoy estoy agradecida con Dios y las autoridades porque nos pavimentaron la vía”, contó, mientras sonría, Gladis Zequea, una de las habitantes de la Carrera 101 del barrio San José los Campanos, que hoy fue entregada a la comunidad por parte del alcalde, Pedrito Pereira Caballero.

Esta señora, llena de años, pero con mucho vigor, entre risas contó que desde hace tiempo les decía a sus hijos que se iba a morir y no iba a poder ver la vía pavimentada y que no podría barrerla. “Ahora, ya no me quiero morir. Hoy ya la barrí, y me gusta barrerla cada rato, porque me fascina barrer en la mañana. Ya no me quiero morir, ahora le pido a mi diosito que me deje otros años más con vida”, relató.

Dijo que con la llegada del pavimento se incrementó el tráfico de carros por la calle. “A esto se suma que los niños consiguieron en la vía, la mejor cancha para jugar fútbol, esto es a cada rato. Los padres deben ponerle coto a esta situación”.

Recordó que al principio, hace unos 30 años, esa zona de Cartagena era muy calmada, pero que su casa estaba rodeada de mucho monte, había pocas viviendas y no se veía la “cantidad de bandidos” de hoy en día. “Cuando llovía esto se llenaba de mosquitos, sapos, ranas y culebras. Había de todo, pero con la pavimentación de las calles del barrio, estos animales fueron desapareciendo. Aquí, nosotros matábamos culebras a cada rato”, dijo.

También contó que los habitantes del barrio hacían actividades para poder tener la calle medio transitable. “Al principio, para componer la calle con zahorra, nosotros hacíamos unas pachangas. Cada quien aportaba para hacer las fritangas para recoger fondos para comprar los materiales y arreglar la calle”, contó.

Por algunos segundos Gladis guardó silencio mientras recordaba cómo hacía muchos atrás cuando salía de su casa para ir al trabajo. “Hubo una laguna grande en esta calle y para salir me tocaba poner bolsas en los pies y llevaba los zapatos en las manos y más adelante me lavaba los pies, ahora somos felices”, sostiene mientras su rostro muestra una risa de satisfacción.

Así mismo, Rosalba Olmos, una mujer que lleva más de 26 años viviendo en la Carrera 101, agradeció al Alcalde por la pavimentación de la vía.

“Antes esto por acá era puro barro, mucho sufrimiento y agua pero gracias al Alcalde Pedrito, ya podemos caminar in ninguna clase de problemas”, sostuvo.

Fernando Barrios, líder del barrio, dijo que por fin se logró un sueño que tenían desde hacía muchos años. “Para hacer esta calle tuvimos que luchar mucho, pero gracias a Dios y a la administración se logró y hoy tenemos una buena vía”.

Obras para la ciudadanía

El alcalde Pedrito Pereira Caballero, quien en un sencillo acto entregó la Carrera 101 del barrio San José de los Campanos, disfrutó escuchar de las historias de los habitantes más viejos de este barrio.

“Tengo gran satisfacción por poder entregar esta vía. Estamos cumpliendo lo dicho que estar atentos a los contratos que están en ejecución para que cumplieran como debía ser y hoy esta obra civil se entregó antes de tiempo”.

Esta obra, a cargo de la empresa Edurbe S.A., que consistió en relleno con material seleccionado de 2.685 metros cuadrados de pavimento concreto rígido, 820 metros en andenes y bordillos, tuvo un costo superior a los 1147 millones de pesos.

“Es importante destacar que esta obra se entrega mucho antes de la fecha prevista, que estaba para finales de diciembre, y que además beneficia a unos 20 mil habitantes. La comunidad está feliz y tenía años y años esperando esta obra”, comentó el mandatario.

El Alcalde, durante la visita, recordó que hace muchos años se planteó la posibilidad de que este barrio hiciera parte de Turbaco, pero que, gracias a la gestión que hizo, en esa oportunidad como Personero de Cartagena, se logró que continuarán haciendo parte de la ciudad y gracias a ello, han recibido una serie de inversiones para beneficio y mejorar la calidad de vida de los habitantes.