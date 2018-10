Alcaldía de Cartagena gestionara ambulancia para Arroyo Grande

Satisfecha. Así describe Maybeth Payares, representante legal del Consejo Comunitario de Arroyo Grande, el resultado de la reunión de una comisión de su comunidad con el alcalde, Pedrito Pereira Caballero.

“Estoy satisfecha con la reunión. Superó nuestras expectativas. Hay un compromiso puntual del Alcalde con nuestra comunidad. La felicidad es bastante grande, gracias a Dios pudimos encontrar un Alcalde comprometido con las comunidades y siente las necesidades que hay en nuestro pueblo, que ya supera los 6.000 habitantes. Sabemos la problemática de Cartagena, y los compromisos que ha hecho son importantes para nosotros”, afirma la líder.

Maybeth Payeres explica que desde hace tiempo no eran escuchados por un Alcalde y menos para exponerles las necesidades de su población.

Por su parte, Deudanis Zambrano, presidenta del Consejo Comunitario de Arroyo Grande, explicó que los proyectos presentados son ambiciosos porque su comunidad padece un rosario de problemas ancestrales y porque sienten el abandono estatal. “No tenemos un acueducto eficiente y por lo tanto el agua no es potable, tiene alto contenido de hierro y no sirve ni para regar las matas. Hay problemas de drogadicción, inseguridad, no hay escenarios deportivos y nuestros niños no cuentan con un Centro de Atención Integral (CDI), además de otros problemas, al que se le suma la falta de alcantarillado”, dijo.

“Quiero felicitar al Alcalde porque son compromisos que tienen solución porque todos sabemos por todo lo que pasa en esta ciudad. Él se acaba de comprometer, dentro de todas las necesidades básicas insatisfechas que tiene la comunidad, en gestionar soluciones a la problemática de la comunidad”, afirma.

El alcalde Pereira les cumplió a los habitantes de esta población, quienes el lunes a primera hora protestaron en la Plaza de la Aduana. El mandatario les prometió abrir un espacio de su agenda y hoy martes los atendió en su despacho y estableció una hoja de ruta para solucionar problemas históricos del corregimiento.

El mandatario se comprometió en buscar una solución a la problemática de atención en salud, colocar una ambulancia ubicada cerca de la zona para atender emergencias médicas, limpieza al tanque elevado del agua potable, un proyecto ante el Fondo de Desarrollo de la Localidad de la Virgen y Turística para la construcción de un Centro de Desarrollo Integral (CDI), gestionar el gas domiciliario y las redes de alcantarillado, arreglar la infraestructura del estadio y reubicar una cancha deportiva.

“Ayer encontramos una protesta de ese corregimiento de la zona norte. Los escuchamos previamente y me comentaron que necesitaban una cita lo más pronto, y pudimos hacerlo hoy, donde trajeron múltiples inquietudes estructurales de la comunidad. Unas que se pueden gestionar poco a poco, en especial, con el de agua potable, que desde hace cuatro años no le hacen mantenimiento al tanque elevado. Tienen inquietudes con el médico que está laborando solo unas horas, una ambulancia permanente. En fin una cantidad de situaciones que viven desde hace tiempo”, precisó el Alcalde.