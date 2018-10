Dadis entrega recomendaciones para la noche de Halloween en Cartagena

Por directrices del alcalde de Cartagena Pedrito Pereira, el Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS, bajo la dirección de Antonio Sagbini, entrega recomendaciones para tener en cuenta durante la noche de Halloween, donde cientos de niños de Cartagena y el mundo salen a las calles a pedir dulces.

Marilyn Vivanco, líder del programa de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (Aiepi), advierte sobre los riesgos que puede generar consumir golosinas o dulces en exceso “para esta época se incrementa la atención a niños con cuadros diarréicos en los centros de salud y eso es generado por el alto consumo de dulces, sumado a que los niños se introducen las manos sucias a la boca lo que genera trastornos gastrointestinales”.

Es de suma importancia tener en cuenta los sitios donde se compran las golosinas, se debe revisar la fecha de expedición, que estén debidamente sellados y sin anomalías o alteraciones. Al igual que al momento de consumo los niños realicen un adecuado lavado de manos, al menos con agua y jabón por 20 segundos.

“Queremos que esta noche sea de disfrute para las familias cartageneras por eso es importante que padres y madres estén muy atentos a sus hijos, que no reciban dulces en sitios desconocidos, que no se excedan en el consumo y que pasen una noche sana para que no tengan que acudir por una complicación a un centro de salud”, manifestó Antonio Sagbini, director del DADIS.

Es de suma importancia que los niños no reciban dulces de personas extrañas.

De igual manera al momento de colocarles el disfraz se debe tener en cuenta que este no tape sus vías de respiración y sean cómodos.