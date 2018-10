Tribunal Administrativo de Bolívar anuló la credencial de concejal Marín

El Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la nulidad del acto administrativo demandado lo que conlleva de contera la cancelación de la credencial que se haya otorgado al elegido y se ordenará al Concejo Distrital de Cartagena que ejecute la orden impartida por el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante el fallo del 17 de febrero de 2017.

La decisión del Tribunal es de primera instancia, por lo que se esperaría un recurso de apelación y reposición en segunda instancia en la sección quinta del Consejo de Estado por parte de Óscar Marín.

Según los opositores, la curul del concejal Jorge Useche no debió ser ocupada por el caso de la elección de la Contralora Fontalvo y tenía que declararse la silla vacía.

De anularse la credencial de Marín como concejal, la corporación podría quedar sin presidente.

El concejal por el partido Conservador, Óscar Marín Villalba, dijo que se encuentra a la espera de notificación del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar,

"No he sido notificado personalmente, le comuniqué a mi abogado que lleva el caso y efectivamente pudo evidenciar que el fallo aún no ha salido, estoy a la espera de la publicación para notificarme", expresó el cabildante.