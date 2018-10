Concejo de Cartagena y Distrito definirán políticas prioritarias para 2019

Con el propósito de planificar acciones administrativas y proyectar las determinaciones del Distrito en 2019, el cabildante de la U, César Pión González, propuso citar al gabinete e invitar al Alcalde Mayor de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, a un espacio de trabajo denominado "Debate operativo de políticas prioritarias".

La propuesta que fue aprobada por todos los partidos, tendrá como escenario el salón de sesiones del cuerpo edilicio y se realizará según agenda de la mesa directiva, antes que concluya el estudio del presupuesto para la siguiente anualidad, toda vez que en la reunión podrían hacerse algunos ajustes al proyecto en materia de distribución de recursos.

"Debemos pasar de las palabras a la práctica, Cartagena tiene unos temas de interés como la infraestructura educativa, salud, inundaciones, ocupación ilegal de terrenos, entre otros. La corporación no puede tocar aspectos de manera aislada por eso convocamos a todos los secretarios para que nos presenten organizadamente, qué se está pensando para la ciudad y no sobre el papel, si no en hechos concretos", sostuvo el Concejal Pión.