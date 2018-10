Congresista quiere reunirse nuevamente con autor de muerte de su padre

El pasado fin de semana, en zona rural del municipio Tuluá en el centro del Valle del Cauca, hubo un encuentro inesperado entre John Jairo Hoyos, hijo del asesinado asambleísta Jairo Javier Hoyos con alias ‘Santiago’, uno de los autores materiales del secuestro y asesinato de los once diputados del Valle.

John Jairo Hoyos, aseguró que fue algo sorpresivo, “tuvimos una audiencia pública con los campesinos del Valle del Cauca y allí el representando Jorge Eliecer Tamayo, me presentó a una persona y me dijo: “John, ¿conoces a este señor?”, le dije, “no, no lo conozco”, y me dijo: “él es Santiago”; fue un momento muy sorpresivo, no lo esperaba”.

Agregó, “le di la mano y me dijo tenemos que hablar”.

Para John Jairo son muchas las inquietudes y preguntas que tiene sobre el caso de su padre, afirma que al finalizar el encuentro se dieron un abrazo y se despidieron.

El día anterior, los familiares de las víctimas habían pedido que los autores materiales de la muerte de los diputados comparecieran ante la Jep y contribuyeran a la verdad de los hechos, siendo èste el gran reclamo de los familiares.

“Pedimos que reconozcan el acto y que pidan perdón a la sociedad”, manifestó John Jairo.

Así mismo, afirma que cada vez que se encuentra con alguien que ha tenido que ver con la muerte de su padre y nos diputados , no tiene sentimientos de odio o rencor y que por el contrario le produce esperanza y ganas de trabajar por Colombia en especial la paz cuando las personas se reintegran a la sociedad.

“Lo que anima es a evitar que se vuelva a repetir este dolor que sufren las familias cuando le quitan los seres queridos o los asesinan, por eso siempre que comparto espacio con personas que tuvieron que ver con el secuestro o asesinato de mi padre, trato de ser respetuoso con ellos, escucharlos y de motivarlos a que trabajen por la paz”.

John Jairo Hoyos , espera poderse reencontrar con alias ‘Santiago’ para conocer los detalles de la planeación del secuestro, de lo que sucedió una vez fueron privados de la libertad y poder conocer si él tuvo contacto personal con su padre el diputado Jairo Hoyos.

“Fueron seis años sin estar al lado de él, sin poderlo escuchar que pasó, y los relatos de sus captores son una manera de poder conocer esos momentos tan difíciles”.

Para John Jairo, es difícil no estar al lado de su padre, lo extraña y espera que a través del gobierno puedan reunirse con los captores de su padre, tener un dialogo y así conocer toda la verdad.