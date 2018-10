¿Debería cambiarse el nombre del estadio de Bucaramanga?

Luego de la muerte de Herman "Cuca" Aceros, el futbolista más importante de Santander se reabrió la polémica impulsada por algunos de los cronistas deportivos de Bucaramanga sobre el cambio de nombre del estadio departamental Alfonso López. Impulsores de la propuesta como Jotas Mantilla creen que el escenario, la sede habitual del Atlético Bucaramanga debe llevar el nombre del"Cuca", el único santandereano que jugó y marcó gol en un mundial de fútbol.

La idea de Jotas Mantilla y de otros periodistas deportivos como Javier Mantilla y Sergio Prada se ha encontrado con un primer reparo: la voz de sectores más conservadores que no consideran oportuno el cambio del nombre del escenario deportivo "al golpe de las emociones". Dentro de ese bloque que no comparte la modificación está el ex contralor de Santander,Gerardo Martínez Martínez. El abogado y analista político cree que este tipo de ideas surgen en momentos de mucha emoción."A nadie se le ha ocurrido cambiar el nombre del coliseo romano para bautizarlo con el nombre del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi.

Mantilla y quienes consideran al "Cuca" como el mejor futbolista de todos los tiempos y un caballero por fuera de las canchas aseguran que el"golpe de emoción" fue nombrar al estadio como el ex presidente colombiano Alfonso López Pumarejo, un liberal que gobernó el país en dos periodos. Los narradores y comentaristas deportivos recuerdan que el estadio de Floridablanca, construido para los juegos nacionales en 1996, se llamó Álvaro Gómez Hurtado en homenaje al político conservador asesinado el 2 de noviembre de 1995.

Más allá de la controversia sobre el cambio del nombre del estadio, los juristas consultados por Caracol Radio aseguran que el procedimiento para hacer la modificación no resultaría complicado. Martínez, abogado experto en asuntos administrativos dice que bastaría con presentar un proyecto de ordenanza ante la asamblea.

En esta polémica no ha participado el gobernador Didier Tavera. En cambio, Juan Manuel González, narrador deportivo, un hombre asociado al Atlético Bucaramanga, al que le cantó centenares de goles, recuerda que durante la campaña política que llevó a la gobernación de Santander a Horacio Serpa Uribe se había hablado de la posibilidad de rendir un homenaje al"Cuca" pero no pasó nada.

Caracol Radio planteó la pregunta de si valía la pena cambiar el nombre del estadio. Una pregunta de esta naturaleza fue hecha a través de twitter y luego de 24 horas de votación, el resultado final fue:

Sí: 59%

No: 41%.

En el sondeo virtual participaron 682 personas.