Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, miércoles 31 de octubre

El semestre académico en la Universidad del Quindío podría cancelarse sino se reanudan las clases, los estudiantes realizarán hoy la marcha zombie por las calles de Armenia.

El rector de la uniquindio José Fernando Echeverry dijo que, aunque se han hecho todos los esfuerzos para lograr que los docentes y estudiantes vuelvan a clases, como consecuencia del avance del cese de actividades existe la gran posibilidad de cancelar el semestre, para eso se va a desarrollar una reunión entre los rectores de las universidades públicas del país, teniendo en cuenta que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja y la del Atlántico ya cancelaron el semestre.

Precisamente a las cuatro de la tarde se iniciará la macha zombi que lideran los estudiantes que están en paro, la movilización comenzará en la Universidad del Quindío y se extenderá por la avenida Bolívar.

El director ejecutivo de la cámara de comercio Rodrigo Estrada se mostró a la expectativa con respecto a la ley de financiamiento propuesto por el gobierno nacional que busca reducir el IVA, pero ampliarlo a toda la canasta familiar.

El posible aumento del precio de la canasta causa una gran polémica entre los ciudadanos del Quindío. Este es un tema que afecta directamente a todos los ciudadanos del país, donde el valor de la canasta pasara de un 53 a un 80 por ciento.

El alcalde de Salento Juan Miguel Galvis fue enfático en manifestar que las empresas nacionales o extranjeras que no cumplan con la normatividad ambiental para desarrollar sus proyectos en esa localidad deben ser sancionadas y multadas, pero además obligadas a reparar los daños ambientales y sociales que provoquen en el territorio

El alcalde de Armenia, Oscar Castellanos avanza en la preparación del informe institucional que se remitirá al Juzgado 4o. Administrativo Oral del circuito, en relación con el estado actual de las obras y trámites administrativos respectivos con la reubicación de los vendedores ambulantes, la ejecución de las obras para la recuperación del espacio público y la Placita Cuyabra

Camacol reportó un repunte significativo en la construcción en Armenia y el Quindío

Las autoridades reiteraron la importancia de estar muy pendiente de los niños hoy en la celebración del día de los brujitos

El secretario de salud del Quindío Cesar Rincón llamó a los padres de familia a ser responsables y saber dónde están sus hijos, con quien esta y permitir que solo degusten los dulces necesarios para evitar problemas de salud.

Precisamente hoy la alcaldía de Armenia ordeno el cierre de las calles 19, 20 y 21 sobre la carrera 15 que dan a la plaza de bolívar, así como las calles 23 y 22 sobre la carrera 13.

Con motivo del día del Halloween, en la institución educativa Casd de Armenia, las directivas permitieron que los estudiantes asistieran disfrazados al colegio, pero sin mascaras ni pinturas en la cara, espere información en las emisiones de noticias de las 845 de la mañana.

En el salón Pyme de la Cámara de Comercio se cumplió el acto de reconocimiento a los alcaldes de Salento y La Tebaida por su trabajo en conjunto para hacerle frente a la informalidad en las empresas del comercio.

Rodrigo Estrada, director ejecutivo de la cámara de comercio de Armenia y el Quindío explicó que en asocio con las alcaldías se inició un trabajo puerta a puerta con los locales o negocios que no se han formalizado buscando su formalización, según el dirigente gremial el Quindío registra un 17% de informalidad en el comercio.

Ya son tres las personas muertas en accidentes de tránsito en lo que va corrido de la semana en las vías del departamento del Quindío.

El hecho más reciente se presentó ayer martes 30 de octubre en el puente El Alambrado sobre el río La Vieja que comunica al Quindío con el Valle del Cauca donde chocaron un tracto camión y una camioneta turbo

Como resultado de este impacto la turbo se salió por un costado del puente y cayó al abismo dejando como saldo el conductor muerto. La policía de carreteras se hizo presencia en el sector para atender el accidente, se desconoce el nombre de la víctima.

A 35 meses de prisión fueron condenados los ex concejales de Armenia Luis Fernando Fernández Molina y Robert Augusto Rodríguez por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación por el caso de corrupción en redsalud Armenia, donde ya habían sido condenados la ex gerente de la entidad, Gloria Inés Hoyos y el ex concejal Jhon Jairo Rincón Cardona, conocido como 'El Mesías'

En recuperación en el Centro de Valoración de Fauna de la Corporación Autónoma Regional del Quindío se encuentra un puma que fue entregado voluntariamente por un ciudadano que lo tenía en su poder en una vivienda en el barrio las Colinas de Armenia, desde la autoridad ambiental aseguran que están esperando su recuperación total para poderlo liberar en su hábitat natural.

El hacinamiento en los CAI de la policía en Armenia no se detiene, la policía advierte por esta situación

Fue lo que dijo el comandante de la policía en el Quindío coronel Luis Hernando Benavides quien señaló que a la fecha hay 150 detenidos, cuando no debería haber ni uno, pues se supone que en los lugares transitorios un detenido no puede estar más de 36 horas.

Aquí se espera que el proyecto del Inpec sobre una cárcel regional se consolide, pues es la solución más cercana al problema de hacinamiento.

Carca de 1.000 municipios en el país siguen sin actualizar sus POT… se requiere voluntad política para poder avanzar

El secretario departamental de planeación José Ignacio Rojas destacó que, en el caso del Quindío, desde la gobernación se están haciendo esfuerzos para poder avanzar con la realización de los estudios básicos de micro zonificación y lo relacionado con la remoción en mases e inundaciones.

El comercio busca aprovechar fechas como el Halloween para incrementar sus ventas con estrategias como concursos, promociones y descuentos, además de adornar sus locales comerciales relacionados con la fecha.

Construcción de la institución educativa Gabriela Mistral de Armenia se encuentra obstaculizada por un lote que busca expandirse 1 metro dentro del terreno de la escuela.

El terreno que se encuentra en el barrio Uribe de la ciudad de Armenia que dará cobijo a más de 600 estudiantes de la institución y que representa un costo de 3 mil millones de pesos se encuentra ahora con un obstáculo, el propietario de un predio vecino que busca expandir su lote 1 metro dentro del terreno de la escuela.

El presupuesto de la gobernación del Quindío para el 2019 fue fijado en 372 mil millones de pesos, los debates se iniciaron en la asamblea departamental para aprobar este proyecto.

El abogado Jaime Andrés López Gutiérrez asesorará en materia jurídica el despacho del alcalde Óscar Castellanos Tabares.

En deportes, hoy la gobernación Quindío entregará la implementación a la delegación de limitados visuales que participarán en juegos clasificatorios para los Para nacionales 2019, en total serán 12 deportistas y 2 entrenadores que harán parte de estos juegos que se llevarán a cabo entre el 9 y el 12 de noviembre en Armenia.