Sin funcionar siguen 100 cámaras de seguridad en Armenia

Y es que ya pasaron más de dos meses aproximadamente de la denuncia hecha por la Defensoría del Pueblo sobre el particular y a hoy no ha ocurrido nada sobre la adjudicación del contrato que garantice el mantenimiento de esas 100 cámaras de seguridad … según lo dijo el comandante de la policía en el Quindío, coronel Luis Hernando Benavides se espera el avance al respecto por parte de la secretaría de gobierno… lo cierto del caso es que hoy no funciona este centenar de elementos de seguridad que serían fundamental para la seguridad en esta capital.

Recordemos que la percepción de seguridad no es la mejor entre los armenios, y si bien es entendible que en cada esquina no puede haber un policía, las cámaras si serían fundamental para ayudar a combatir a los delincuentes.