Centro de salud de La Paz presenta seis fallas que impiden su uso

En medio de la angustia de los habitantes de la Localidad Tres de Santa Marta, que a diario padecen en búsqueda de atención médica y no la consiguen pese a tener un centro de salud recién inaugurado, la ESE Alejandro Prospero Reverend respondió un oficio a la Junta Administradora Local del sector La Paz en el que revela que esa infraestructura presenta seis fallas que impiden su utilización.

La ESE indica que no ha podido recibirle el centro asistencial a la Alcaldía de Santa Marta porque el contratista, interventor o supervisor de la obra, no entregó la documentación a Electricaribe que soportaran el cumplimiento de las normas RETIE y permitieran que se suministrará el servicio de electricidad, además, los baños no cuentan con agua potable y hay una filtración en la alberca principal que no conserva el nivel de agua que debe almacenar.

La Empresa Social del Estado de Santa Marta también indica que el centro de salud de La Paz no tiene conexión con el sistema de alcantarillado sino con una poza séptica, que es un riesgo de insalubridad. A su vez, el oficio insiste en que la Secretaría de Infraestructura Distrital no ha hecho entrega formal del lugar y tampoco de los planos récord que deben reposar en ESE para atender cualquier situación de emergencia o mantenimiento que se requiera.

Otras de las fallas que indica el documento señala que los operarios de la ESE no han recibido inducción sobre los equipos que van a implementarse en ese centro asistencial, el ascensor funciona y aún existen detalles irregulares de pintura, limpieza de espacios, entre otros.

Lo cierto es que mientras todos esos problemas se mantienen pendientes entre el contratista, la Alcaldía y la ESE, los habitantes de la Localidad Tres sufren por la falta de atención y deben recurrir a puestos transitorios de salud que no dan abasto.

Por todos los retrasos e inconvenientes del centro de salud de La Paz y de otras zonas de la ciudad, el ex alcalde Carlos Caicedo y el alcalde Rafael Martínez afrontan dos procesos penales y disciplinarios.