Continúa el paro de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira

Los estudiantes argumentan que el Gobierno Nacional no los tuvo en cuenta para el acuerdo que se pacto en días anteriores con los rectores de las universidades públicas, manifiestan que no solo es la falta de recursos lo que tiene en crisis la educación universitaria, también los programas como Ser Pilo Paga que ahora se llama Generación E, no evidencian que se esté financiando la educación superior por parte del Gobierno Nacional.

"El gobierno no toca temas como el icetex porque es la minita de oro de ellos" indicó Hugo López integrante del Consejo Estudiantil de la Universidad Tecnológica de Pereira.

López añadió que durante esta semana se realizarán movilizaciones, el recorrido de estas marchas no será divulgado por temas de seguridad, e indicó que hasta el 6 de noviembre se extenderá el cese de actividades académicas en esta universidad pública.