Ascensor del Concejo de Manizales no funciona hace tres meses

El concejal Víctor Cortes señaló que ya no se aguantan más la falta de funcionamiento de este ascensor, pero que además los más afectados son las personas con discapacidad, ya que hoy fueron citados a un control de debate político en el recinto y hasta los mismos miembros del concejo los tuvieron que subir cargados más de cinco pisos.

“Estamos muy agobiados con la gestión del Gerente de Infi-Manizales quien es el que maneja los predios del Concejo, los resultados no son los mejores, recordemos que solo entregó 187 millones de pesos de supuestas transferencias por resultados de la gestión de 2017, para el 2018 se habla de cinco mil millones de pesos en inversión pero la gestión para con el recinto del Concejo es muy pobre, hoy ni siquiera el ascensor del recinto funciona, se llevan tres meses sin funcionamiento. Se han realizado inversiones en otras cosas que no se necesitan, y por más que se le solicita al gerente de Infi-Manizales, no hay solución con el ascensor, además cada vez que se tiene una sesión del Concejo toca subir en hombros a las personas con discapacidad por parte de los integrantes del Concejo de Manizales”

Por medio de un comunicado oficial de la Gerencia de Infi-Manizales se menciona que desde el 12 de Octubre dieron la orden para que el ascensor del Concejo entrará en reparaciones y se pusiera en funcionamiento lo más pronto posible.

“ Que el ascensor de la edificación presenta un daño desde inicios de septiembre, motivo por el cual se solicitó su reparación inmediata a la empresa “Ascensores Schindler de Colombia S.A.S.”, la cual tiene certificado de exclusividad para la reparación y mantenimiento de ascensores de las marcas Andino y Schindler.

- El diagnóstico inicial arrojó que el ascensor requería de un repuesto que necesariamente debía ser importado lo que podría tardar hasta 3 meses. Posteriormente Ascensores Schindler decidió reparar el repuesto en Medellín, lo que ha ejecutado durante este mes.

- Infi-Manizales ha insistido a la empresa contratista respecto a la urgencia que representa para nosotros y los usuarios el permanente funcionamiento del ascensor.

- Oportunamente hemos informado al Concejo de Manizales por intermedio de su presidente Orlando Quiceno en relación con este proceso.

- Durante el 2018 se han invertido cerca de $10 millones en reparaciones como cambio de motor de la máquina, reparación de la alarma, ajuste y calibración del limitador de velocidad y remplazo de la tarjeta distribuidora de techo.

- El ascensor del edificio Infi-Manizales completa 27 años de funcionamiento, por lo que dentro del plan de inversiones de 2019 se contempla su cambio, con una inversión aproximada a $300 millones.

- Resaltamos que entre Infi-Manizales y el Concejo de Manizales está vigente un comodato a 5 años, por medio del cual el Instituto cubre gastos de funcionamiento como acueducto, alcantarillado, telefonía, energía, fibra óptica, internet, reparaciones de pintura, mantenimiento eléctrico, cambio de vidrios y diferentes reparaciones locativas como el reemplazo de la cubierta de la edificación, entregada la semana anterior.

- Infi-Manizales ofrece disculpas a concejales, funcionarios del Concejo Municipal, personal de la Dirección Territorial de Salud y a la ciudadanía en general que se ha visto de cierta forma perjudicada por la falta de operación del elevador.

- Trabajamos por el bienestar de los ocupantes y visitantes del edificio para evitar accidentes que lamentar".

Frente a la inquietud del por qué este ascensor no se ha arreglado, el presidente del Concejo de la ciudad de Manizales, Orlando Quiceno Gallego, mencionó.

“ Se han hecho los trámites ante Infi- Manizales, hoy el Concejo de Manizales está en comodato en el piso quinto y ustedes vieron que ya llevamos mucho tiempo sin usar el ascensor, el cual está dañado y ya se pidió el repuesto pero este no ha llegado desde el extranjero, pero no ha sido mala voluntad de Infi- Manizales”.

Lo que si es cierto es que la comunidad con problemas de movilidad se las tiene que ingeniar y suplicar a las personas que mantiene en el concejo de la ciudad para que los ayuden a subir a los pisos del edificio donde además del Concejo también se encuentra una sede de la Dirección Territorial de Salud de Caldas entre otras instituciones importantes de la ciudad.