Policía en Caldas realiza operativos para el día de Halloween

Con el fin de prevenir situaciones de vulneración y riesgo para los menores de edad durante la tradicional celebración del “Día de Halloween”, la policía realiza la estrategia llamada “Dulces Seguros”, busca prevenir a los padres de familia y responsables de los menores, para que estén alerta con sus hijos como principales protagonistas de estas fiestas.

Las Actividades del 31 de octubre tendrán acompañamiento en municipios de todo el departamento de Caldas, en especial estará realizando un acompañamiento y custodiarán los cementerios para no permitir la presencia de personas extrañas que posiblemente busquen algún tipo de ritual por la fecha. Adicional a estas labores se invita a los padres a tomar medidas de extremo cuidado con sus hijos para evitar accidentes de tránsito, intoxicaciones o niños extraviados.

Recomendaciones para los niños y padres de familia:

• Enseñe a los niños cómo llamar al 123 en caso de que se presente una emergencia o se extravíen.

• Tenga consigo los documentos de identificación y salud de los niños, para garantizar su atención oportuna en caso de presentarse algún accidente.

• Procure que los padres de familia o un adulto responsable acompañe a los niños en sus recorridos.

• Enséñeles a sus hijos dónde ir en caso de extraviarse. Así mismo, a que reconozcan los uniformes utilizados por las autoridades y entidades de servicio.

• Informe de inmediato cualquier actividad sospechosa o ilegal a las autoridades.

• Lleve un teléfono celular para comunicación rápida, manténgase en calles bien iluminadas y siempre vaya por la acera.

• Si sus hijos utilizan para su disfraz elementos como espada, bastón o un palo, asegúrese de que no tenga filo, que no sea puntiagudo y que no sea demasiado largo.

• Evite el uso de disfraces de personajes violentos.

• Tenga cuidado con los niños al pasar las calles.

• Tenga presente que las máscaras pueden limitar la vista o bloquearla, considere usar maquillaje no tóxico.

• Verifique que los alimentos recibidos por los niños y niñas sean confiables, que los empaques estén bien sellados y no reciba alimentos sin envoltura. Verifique las fechas de caducidad.

• No permita que sus hijos se trasladen con personas desconocidas, mucho menos a lugares aislados.

• Si observa acciones o conductas inadecuadas de adultos que atenten contra la seguridad e integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, comuníquese con el Policía del cuadrante o en la línea 123 o a los números de los cuadrantes.

• Escriba el nombre del menor, dirección y teléfono en un papel y ubíquelo en uno de los bolsillos del disfraz.