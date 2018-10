60% de las víctimas de los Quiroz jamás han recibido subsidios de arriendo

Las familias víctimas de los constructores ilegales de la ciudad de Cartagena denunciaron que la Alcaldía Mayor no ha cumplido los compromisos que ordenó un juez de la ciudad, para atender la situación de emergencia que afrontan estas familias.

Según los afectados, solo el 40% de las familias afectadas han recibido subsidios de arriendo, el Distrito no ha implementado el plan de acción para atender la emergencia, y de $6’220.358.898 millones de pesos destinados a la atención, solo se han entregado $724.600.000 para subsidios.

“El Distrito no ha cumplido con el plan de evacuación, apenas ha otorgado subsidios de arriendo a 93 de 230 familias, no se ha hecho ningún tipo de acompañamiento psicosocial como lo había ordenado el juez. Además, están haciendo audiencias a las que no se invita a las víctimas”, señaló el abogado Javier Doria a Caracol Radio.

“El Distrito debía poner vigilancia privada a los edificios evacuados, y nunca lo hicieron, y nos saquearon los apartamentos. Algunas familias han tenido que regresar a los apartamentos en riesgo por la falta de pago de subsidios. Nosotros estamos afrontando un drama muy grande”, indicó Mario Cardona, una de las víctimas.

Los estudios de la Universidad Nacional indican que cuatro de los edificios construidos por los hermanos Quiroz deben continuar evacuados ante el eventual riesgo de colapso.