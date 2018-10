Habitantes de Arroyo Grande protestaron en la alcaldía de Cartagena

El alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, se reunió con pobladores del corregimiento de Arroyo Grande que fueron a protestar hasta el palacio de la Aduana y se comprometió en visitar a esa población y dar las soluciones a las dificultades históricas que padecen.

El mandatario habló con un grupo de líderes y mujeres que contaron una a una las necesidades que viven los moradores de este corregimiento de Cartagena.

Magali Coronado Solano, representante legal de la Junta de Vivienda de Arroyo Grande, durante la charla con el Alcalde le dijo que “Arroyo Grande no tiene luz ya que las redes del sistema están prácticamente podridas, hasta tal punto que todos los días quitan el servicio hasta 72 horas; Arroyo Grande no tiene agua potable teniendo un acuífero (3 mil hectáreas de agua), con el que abastecer a todo el Distrito de Cartagena; no tiene gas natural, no tenemos un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y nuestra niñez está desprotegida, no tenemos vías internas en buen estado”, comentó la mujer.

Agregó que en el corregimiento no se pueden enfermar. “Tenemos que programarnos para enfermarnos (de 8 de la mañana hasta medio día)”, Señaló.

Por su parte, el alcalde Pereira Caballero aseguró que "tengo claras las dificultades que tiene esta comunidad y vamos a trabajar con todas las dependencias y entidades que tienen relación con estas problemáticas para buscar las soluciones adecuadas para el beneficio de todos ustedes”