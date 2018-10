En Jardines La Colina despiden al "Cuca" Aceros

En una de las salas de velación del parque cementerio Jardines La Colina es velado Herman "Cuca" Aceros, el futbolista santandereano muerto en la madrugada de este lunes 29 de octubre en la clínica Foscal de Floridablanca luego de 19 días de permanecer recluido por una neumonía.

Su hijo Gustavo Adolfo dijo a Caracol Radio que las exequias serán a las 10 de la mañana en el mismo cementerio. "Cuca" murió a los 80 años luego de una vida dedicada al fútbol como jugador y técnico. Aceros hizo parte de la selección Colombia que actuó en el mundial de Chile en 1962 cuando el equipo cafetero empató 4 a 4 con la URSS.

Personalidades del fútbol y artistas enviaron mensajes de pésame por la muerte del ex integrante de la selección Colombia. Por ejemplo, Faustino Asprilla escribió en su cuenta de twitter: “Lamento muchísimo el fallecimiento del profesor Germán "el cuca" Aceros, una de las personas que me formó y quien me puso a debutar como profesional en el Cúcuta. Toda mi solidaridad con sus familiares y amigos. ¡Qué falta nos va a hacer el profe!".

El artista Carlos Vives también reaccionó ante la muerte del "Cuca". También en twitter escribió: "Feliz viaje maestro”. Hernán Peláez, ex director de la Luciérnaga de Caracol Radio repitió el programa “La Última Palabra”, que había grabado con "Cuca" Aceros, anoche. En redes, el comentarista deportivo recordó que el "Cuca debutó muy joven , a los 17 años en el Atlético Bucaramanga.

Peláez recordó que "Cuca" Aceros formó en la mejor delantera de los búcaros; estaban Marcos Coll, José Giarrizo, Américo Montanini y Lácides Otero, a comienzos de los sesenta.