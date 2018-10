"La creatividad te lleva a conquistar el mundo": Silvia Tcherassi

La destacada diseñadora Silvia Tcherassi estuvo en Caracol Radio hablando sobre la creatividad de los barranquilleros que como ella pueden llevar a muchos emprendedores a conquistar el mundo.

"Hay que tener creatividad y mucha pasión. Creer en lo que haces. Hay que poner proyectos en marcha. Me mueve cada día poner en marcha mis proyectos. Cada día me levanto para sacar adelante mis aspiraciones", expresó Tcherassi.

Agregó que "me siento con un compromiso muy grande con la gente. Me conmueve mucho oír a la gente que se inspira en mí y me lleva a apoyar a todas estas comunidades indígenas. Sacar la mochila de las calles y convertirla en un accesorio que buscan a nivel global, es un ejemplo".

"No es fácil. Pero he logrado mis sueños. Hay que tener ideas. Hay que luchar con los pies en la tierra", destacó la barranquillera quien estuvo presente en Foromic 2018 organizado por el BID.

"Que una latinoamericana fuera Invitada a la semana de la moda en Italia que venía de un país con dificultades, en uno de sus peores momentos. era casi imposible pero se logró. Esto es un ejemplo de que si eres optimista las cosas pueden lograrse.", indicó.