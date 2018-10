Consejo Académico suspendió semestre en Uniatlántico por el paro

El Consejo Académico de la Universidad del Atlántico tomó la decisión de suspender provisionalmente el semestre académico por término indefinido, como medida ante el paro promovido por los estudiantes.

Según el Consejo se resolvió suspender provisionalmente el calendario académico de pregrado hasta cuando existan condiciones apropiadas para el desarrollo pleno de las actividades académicas con algunas excepciones.

Agregó que continúan sus actividades los cursos y programas de extensión, proyectos de investigación, actividades relacionadas con trabajos de grado, ceremonias de grado, cursos de lenguas extranjeras, entre otras.

El rector Carlos Prasca en relación a los cursos de lenguas extranjeras, aseguró que se buscarán soluciones para garantizar la prestación de este servicio, el cual es pagado por los estudiantes que asisten a estos espacios de formación, sin ningún tipo de subsidio o ayuda del gobierno.

El funcionario expresó que el paro no es la mejor estrategia para mantener la protesta social, porque según se ha observado dentro de la institución, solo el 10% de los estudiantes atienden asisten a estas movilizaciones y que muchos alumnos se encuentran en casa porque su situación económica no les da para responder a actividades que no correspondan a su quehacer académico.

La medida también afectará los contratos de los docentes catedráticos y tiempo ocasional en consecuencia del cese de actividades, tal como está estipulado dentro de los actos administrativos de los académicos, a los que se acogieron una vez fueron vinculados a la institución.

Según la Universidad del Atlántico en un comunicado indicó que es importante señalar que la determinación de suspender el semestre académico, no es igual a la cancelación del mismo. Suspender el semestre, significa que las actividades se reanudarán una vez se logre la normalidad académica y el retorno a las aulas de clases, mientras que la cancelación implicaría comenzar todos los procesos desde un punto cero.

Agregó que “las directivas invitan a todos los actores relevantes de la comunidad académica a reflexionar sobre las incidencias del paro estudiantil, según lo expuesto en la resolución expedida en el día de hoy, para que se logren retomar las actividades misionales de la universidad y minimizar el impacto de la anormalidad académica en el marco del segundo semestre del año en curso”.