Martes 30 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y el Quindío

140.000 millones de pesos es la deuda total de las EPS al sistema público del Quindío, por lo que se han tenido que cerrar servicios a varias entidades

Estamos hablando de Coomeva, S.O.S y Salud Vida, a las que el hospital San Juan de Dios de Armenia por ejemplo ya no les está prestando servicios a sus usuarios debido a la deuda tan alta que se tienen…

Por eso el secretario de salud del Quindío Cesar Rincón dijo que teniendo en cuenta que ya se tiene el monto real a pagar, se espera que las concertaciones con las EPS lleguen a acuerdos tangibles, pues la excusa para no pagar era que no concordaba el valor total de la deuda.

Por su parte el gerente del hospital La Misericordia de Calarcá y presidente de la asociación de hospitales explicó que con los 1000 millones de pesos aprobados por la asamblea para el centro asistencial espera que al finalizar esta semana puedan pagar 2 de los 4 meses adeudados.

Un juzgado de Armenia dio tres días al alcalde de esa ciudad para que explique qué ha hecho para recuperar el espacio público de los vendedores ambulantes…

Precisamente, el presidente de la CUT en el Quindío Luis Emilio Bohórquez quien ha venido acompañando el proceso de recuperación del espacio público, al referirse al fallo emitido por el juzgado cuarto administrativo oral del circuito de esta ciudad dijo que al respecto son más los incumplimientos que los aciertos, ya que no ha existido una política pública que combata la informalidad, distinta a la represión policial, fuera de eso no ha habido un acompañamiento directo a los comerciantes del centro comercial del café.

Emerio Buitrago comerciante que ha pasado por todos los procesos del centro comercial del café, reconoce que no ha habido cumplimiento por parte de la alcaldía en materia de recuperación del espacio público… se aplicó un programa incompleto, inconcluso, que no beneficia directamente a los vendedores ambulantes y que no garantiza la recuperación del espacio público.

La Corporación Autónoma Regional del Quindío inició proceso sancionatorio por afectaciones ambientales contra una multinacional chilena que está sembrando aguacate hass en la vereda navarco del municipio de Salento, espere información en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.

La policía extrema desde ya las medidas de seguridad en cementerios y sitios sagrados, de cara a la noche de Halloween

El comandante de la policía en el Quindío, coronel Luis Hernando Benavides dijo que desde ya se cuenta con número muy amplio de uniformados dispuestos en todo el departamento, para garantizar que la fiesta de los disfraces transcurra en completa calma y sin alteraciones del orden público, por eso el alto oficial entregó una serie de recomendaciones para evitar que los menores se pierdan en medio de las aglomeraciones, que suelen registrarse ese día.

En medio de la polémica el concejo de Armenia reeligió al concejal Diego Torres Vizcaíno del partido liberal como presidente de la Corporación para el 2019, como primera vicepresidenta fue elegida la concejala Erika Falla de Cambio Radical y como segundo vicepresidente el edil Bryant Naranjo del partido de la U.

En deportes, el Deportes Quindío empató 1 a 1 con Unión Magdalena en la segunda fecha del cuadrangular semifinal del torneo Águila de la B, el próximo partido será el martes 6 de noviembre en el estadio Centenario de Armenia frente al Deportivo Pereira con ingreso de hinchas a las tribunas.

Un aparatoso accidente de tránsito en autopistas del café dejó como saldo un motociclista muerto, el hecho se registró anoche lunes en el sector de colillas cerca a Circasia donde el conductor de la moto chocó contra un vehículo particular, el joven falleció en el lugar de los hechos

Este es el segundo muerto en accidente de tránsito en menos de 24 horas en las vías del departamento del Quindío, el otro ocurrió en Armenia en la noche del domingo donde falleció Brayan Arias de 19 años de edad luego de chocar su moto contra un poste, en ese accidente una mujer identificada como manuela reyes de 19 años resultó herida.

Un nuevo suicidio se presentó en las últimas horas en el Quindío, en esta oportunidad en el municipio de Circasia, en la vereda villarazo se quitó la vida el señor Edílson Mora Rodríguez de 52 años de edad y que se dedicaba a conducir taxi, este es el suicidio número 50 este año en el departamento.

“Yo no sé si estaba dormido o borracho”, estas fueron las palabras del concejal de La Tebaida Juan Carlos Velandia del partido de la U que fue grabado mientras estaba tirado en la calle en plena plaza de bolívar del edén tropical del Quindío

El edil en diálogo con Caracol Radio se mostró arrepentido y pidió perdón a su familia, al concejo y a la sociedad por su comportamiento que no es un ejemplo para la comunidad y dijo estar dispuesto a asumir sanciones o multas ya sea del concejo o por infringir el código de policía

Debido el aumento de los caudales en los diferentes ríos del departamento por la temporada de lluvias, Empresas Públicas del Quindío continúa en alistamiento preventivo y la articulación con el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo para tomar medidas frente a las emergencias que se puedan presentar.

Estudiantes de la universidad del Quindío no comparten los acuerdos entre el gobierno nacional y los rectores de las universidades públicas para buscar salidas al paro… por lo que continúa el cese de actividades…

el líder estudiantil Carlos Astudillo, explicó que por eso tienen programada una nueva movilización para este miércoles 31 de octubre a las 4 de la tarde, por las principales vías de la ciudad.

Incierto sigue siendo el tiempo en que estén en funcionamiento, las 100 cámaras de seguridad que no sirven en Armenia por falta de mantenimiento…

Y es que ya pasaron más de dos meses aproximadamente de la denuncia hecha por la Defensoría del Pueblo sobre el particular y a hoy no ha ocurrido nada sobre la adjudicación del contrato que garantice el mantenimiento de esas 100 cámaras de seguridad

La Gobernación del Quindío aprobó recursos por $77.700 millones para el hospital San Juan de Dios de Armenia

La Cámara de comercio de Armenia y el Quindío sostiene que el aumento en el precio del dólar beneficia a los exportadores agrarios de la región y al turismo

Infraestructura y postconflicto hacen parte de los temas principales que el Quindío buscan introducir al plan de desarrollo nacional

1.879 vacunas fueron aplicadas en el Quindío durante jornada nacional de vacunación el pasado fin de semana.