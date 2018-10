Juzgado de Armenia pide informe sobre espacio público al alcalde

Precisamente, el presidente de la Central Unitaria de los Trabajadores, CUT, en el Quindío Luis Emilio Bohórquez quien ha venido acompañando el proceso de recuperación del espacio público, al referirse al fallo emitido por el juzgado cuarto administrativo oral del circuito de Armenia dijo que al respecto son más los incumplimientos que los aciertos, ya que no ha existido una política pública que combata la informalidad, distinta a la represión policial, fuera de eso no ha habido un acompañamiento directo a los comerciantes del centro comercial del café, que luego de reubicados han retornado a las calles pues, esto sin contar que el centro comercial está sin terminar y no cuenta con sistema contra incendios.

Don Emerio Buitrago es un comerciante que ha pasado por todos los procesos del centro comercial del café,él reconoce que no ha habido cumplimiento por parte de la alcaldía en materia de recuperación del espacio público… se aplicó un programa incompleto, inconcluso, que no beneficia directamente a los vendedores ambulantes y que no garantiza la recuperación del espacio público.