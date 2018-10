ELN atacó maquinaria con la que ejecutaban obra vial en Pajarito, Boyacá

Al menos cuatro máquinas dispuestas por un contratista de obras civiles de Casanare, que trabajaban en una vía terciaria en el municipio de Pajarito (Boyacá), fueron incineradas por sujetos que adujeron pertenecer a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN.

Las obras buscan mejorar la movilidad para los campesinos de la zona entre Boyacá y Casanare, y por eso el gobernador de Boyacá Carlos Amaya, le envió un fuerte mensaje a esa guerrilla.

“No puede ser que ese municipio de Pajarito, que ha estado olvidado históricamente por los gobiernos de Boyacá, que jamás se había metido una placa huella, y al que este gobierno le giró 4 mil millones de pesos a la alcaldía para contratar y mejorar las vías, ustedes lo que hagan es quemar las máquinas como si les estuviéramos haciendo daño a los campesinos. No acepto desde ningún punto de vista esto, y no aceptaré tampoco las extorsiones a las empresas”, sostuvo el mandatario.

Amaya calificó el hecho como ‘terrorista’, y le dijo al ELN que con estos actos, no van a lograr la paz o el apoyo del pueblo boyacense.

“La revolución no es esos señores del Eln, ustedes supuestamente protegen a los campesinos. A los campesinos que este gobierno está ayudando y no puedo aceptar bajo ningún motivo que las obras se paren por intereses particulares, de dinero o cualquier otro. Con todo el cariño del mundo por el pueblo boyacense, con todo el cariño del mundo por los habitantes de Pajarito y por el criterio que me hace su gobernador, exijo al Eln que pare cualquier intervención en contra de los campesinos de Pajarito. Nuestra tierra es una tierra de Paz. Que se sienten con el Gobierno nacional a negociar y que lleguen a un acuerdo de Paz, acuerdo que hemos respaldado. No podemos afectar la vida y la tranquilidad de nuestra gente”, concluyó el mandatario de los boyacenses.

Las Fuerzas Armadas aseguraron en Caracol Radip que reforzarán la seguridad en la zona limítrofe y de influencia histórica del grupo armado al margen de la ley, mientras le siguen el rastro a los autores del acto violento.