“Yo siento que está vivo”: padre del niño desaparecido en Minca

A las 6:30 de la mañana del lunes reinició la búsqueda de Alí David Sánchez Maldonado, el pequeño de dos años de edad que se convierte en el segundo niño desaparecido en menos de dos meses en el corregimiento de Minca, zona rural de Santa Marta.

Las labores iniciaron en los alrededores de la vivienda donde reside el menor de edad con sus padres y hermanos, lugar en el que fue visto por últimas vez y hasta donde llegó Caracol Radio para apoyar la búsqueda en la que también participa Alí Sánchez, padre del niño.

“Mi hijo no es muy del río, estoy totalmente seguro que él no caminó para allá, me lo dice mi corazón de padre, yo siento que él está vivo pero no sé dónde me lo tienen”, es lo que manifiesta Alí Sánchez sobre las dos hipótesis del caso que hacen referencia a un presunto rapto o la posible caída del niño al río Minca, debido a que por el patio de la vivienda pasa ese afluente.

La búsqueda de Alí David se suspendió en la noche del domingo luego de 12 horas de rastreo por tierra y aire, pero con la llegada de la luz del día se reinició con cientos de personas pertenecientes a la fuerza pública, organismos de socorro y la misma comunidad.

“Nosotros tenemos cuatro hijos y siempre hemos sido muy unidos, anoche no dormimos hablando de todo lo que ha pasado y quisiéramos entender el porqué de las cosas pero no encontramos las respuestas”, agrega Alí Sánchez mientras deja caer lágrimas apoyado en las manos de su esposa Karen Maldonado, que fue la última persona en tener contacto con el niño.

Las primeras indagaciones de la desaparición arrojan que Alí David fue visto por última vez en la terraza exterior de la vivienda de la familia Sánchez Maldonado, cuando su madre lo acaba de bañar y vestir pero ingresó a realizar varias labores y nunca más supo de él.

La alerta se generó cuando la mujer se percató que el niño no estaba y buscó a su esposo para preguntarle si lo tenía con él pero este le dijo que no y empezaron a buscarlo sin resultados positivos.

"Yo soy enfermero, pero estoy desempleado desde hace un mes y me rebusco como entrenador de equipos femeninos pero no tengo problemas con nadie. Pido a Dios que me regresen a mi hijo sano y salvo", manifiesta Alí Sánchez.

La Fuerza Aérea ha dispuesto un helicóptero para fortalecer la búsqueda mientras la esperanza se mantiene en que Alí David aparezca prontamente.