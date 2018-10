En Manizales entregan obras pero la comunidad se queja porque no funcionan

Hace pocos días la Administración Municipal realizó la inauguración de dos importantes obras para la ciudad, la primera la estación de policía en la comuna cinco, con lo que se pretende mejorar la seguridad de los habitantes de este espacio de Manizales; y la segunda el estadio de fútbol aficionado en la alta suiza, con el que se quiere generar más espacios adecuados para la práctica del fútbol.

Las denuncias llegan de parte de varios ciudadanos en las que indican que la estación de la Policía en la comuna cinco está vacía y que pese a que fue inaugurada no ha entrado en funcionamiento. Sobre el estadio de fútbol aficionado mencionan que se lleva más de dos semanas y no lo han entregado a los clubes de fútbol para que entrenen, además desde ya señalan que esa cancha será para el servicio de algunos pocos más no para toda la comunidad como estaba antes.

Antes estos señalamientos el concejal, Andrés Sierra, del partido Mira, indicó:

“Es importante que la ciudadanía entienda que existen unos lineamientos que se deben llevar y que uno es un tema de inauguración y el otro la entrega oficial de los predios, en el caso de la subestación de la Policía en el barrio San Cayetano, se tiene un tiempo de entrega para el 31 de octubre ya que es un contrato que se realiza con el Ministerio de Defensa y por ende posteriormente se le entrega a la Policía Metropolitana de Manizales, falta finalizar unos acuerdos contractuales”.

Por su parte, el concejal Manuel Correa, del partido de la U, señaló:

“Lo primero que se tiene que decir es que no sabemos si la Administración Municipal de pronto con el ánimo de generar publicidad y por qué no decirlo ruido frente a la entrega de obras que en ningún momento se han finalizado, se genera esta situación, y es así como la comunidad manifiesta que la cancha de la baja suiza no está en funcionamiento luego de haberla entregado con bombos y platillos, además no se ha construido la pista atlética que se mencionó que iba a tener, esto hace que estos escenarios no estén prestando el servicio a la comunidad, pero aún más se tiene la preocupación que el acceso a estos escenarios deportivos no será fácil, como si se podía cuando la cancha aún era de tierra y entraban a jugar libremente y un sin número de clubes deportivos podían ir”.

El concejal Correa también afirmó que cuando se inauguran unos escenarios de ciudad es para que la comunidad goce de estos de forma inmediata y no cuando quiera la Administración.

Por su parte el Alcalde de Manizales, Octavio Cardona León, se refirió del por qué no se ha puesto en funcionamiento la estación de Policía en el barrio San Cayetano:

“El jueves entra en funcionamiento de manera definitiva, el contratista entregó las obras pero el Ministerio del Interior solo la recibe hoy 29 de octubre oficialmente, por eso el jueves ya estará la policía prestando el servicio, lo que hicimos en la inauguración fue recibir la obra porque está totalmente terminada, pero la policía está haciendo unas obras finales”.

En lo referente a la cancha, el Secretario del deporte de Manizales, Martín Ramírez, manifestó hace unas semanas que hasta que no se coloque el caucho en toda la cancha no se podrá jugar en la misma, acto que podría tardar una semana más. Mientras tanto los ciudadanos seguirán esperando que se entreguen las obras de seguridad y deportivas.