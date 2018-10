Padre Rafael Castillo niega aspiración a la Alcaldía de Cartagena

El padre Rafael Castillo Torres desmintió los rumores publicados por un medio de comunicación digital, en los cuales se señalaba que estaría en sus planes una aspiración a la Alcaldía Mayor de Cartagena.

Dice el padre Castillo que no es la primera vez que ponen a sonar su nombre para una aspiración política, y que anteriormente, esto ha tenido graves consecuencias para los procesos comunitarios que en ese momento acompañaba con líderes sociales y comunitarios en zonas muy difíciles de la ciudad.

"Como ciudadano y como sacerdote siempre me han interesado los problemas de la ciudad y creo que desde el Evangelio se nos urge hacer un discernimiento y dar una orientación. El Reino de Dios es acción transformadora en las personas, en sus relaciones y en sus estructuras. Es un nuevo orden de cosas y por tanto tiene implicaciones políticas en la construcción de una sociedad más humana y justa, lo cual es la tarea del laicado comprometido que busca impregnar con sus principios y valores una vida con calidad en sociedad", sostiene el sacerdote.

"No así los sacerdotes que como ministros de la Iglesia debemos respetar y acompañar el pluralismo legítimo que tienen todos los cristianos católicos a participar en Política. Este criterio para mi es principio rector y no hay nadie en la ciudad que pueda decir que el padre Rafael le haya manifestado una voluntad expresa de participar en una elección popular de alcalde o de hacer parte de alguna filiación política, lo cual es muy diferente a querer construir tercamente esta “Polis” falta de liderazgo y de confianzas", expone Castillo.

"Yo sé cuál es mi lugar en esta sociedad y tengo bien claro mi misión y tarea (...). Yo me debo a una comunidad de fieles que merecen tener claridad sobre sus guías espirítales y a unos procesos sociales que me reclaman neutralidad y transparencia, esa es mi misión y en ella me voy a mantener", concluyó el sacerdote.