"Nos gustaría ver a Carlos Vives como alcalde de Santa Marta": Duque

El presidente Iván Duque dijo que le gustaría ver al artista Carlos Vives como mandatario de los samarios exaltando su labor en la Fundación Tras La Perla, iniciativa sin ánimo de lucro que busca impactar positivamente a las comunidades de la bahía más hermosa de América.

"Como yo no me puedo meter en política no puedo decir muchas cosas pero yo creo que todos los que estamos acá, algún día quisiéramos verlo como alcalde de Santa Marta; ahí se la dejo", señaló Duque durante el XXI Foro Internacional de Microempresas (Foromic 2018) organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en la ciudad de Barranquilla.

Vives, por solicitud del presidente del BID, Luis Alberto Moreno, hizo un breve resumen de las actividades que se vienen desarrollando en 'Tras La Perla' para convertirse en el intermediario entre los líderes y la solución que requieren las comunidades de su ciudad.

"Esta es una iniciativa de un ciudadano samario que no se quiere quejar más y que quiere hacer parte de la solución".