A 4 metros para que aguas en Hidroituango descarguen por el vertedero

Si las lluvias continúan y se mantienen como ha ocurrido en los últimos días en el Sur del país y en el Norte de Antioquia, esta semana se llegaría a la cota 401 metros sobre el nivel del mar, con lo cual comenzaría el descargue de las aguas embalsadas por el vertedero y se cerraría casa de máquinas del proyecto Hidroituango.

“Hoy en día estamos en el nivel del embalse en la cota 396,80 más o menos y la cota del vertedero está en el 401, quiere eso decir que nos faltan 4 metros con 20 centímetros para que exista vertimiento, lo que se está viendo es que el caudal ha aumentado paulatinamente y a mediados de esta semana podría ocurrir un vertimiento en el embalse de Hidroituango”, explicó a Caracol Radio, William Giraldo Jiménez, vicepresidente de proyectos del Grupo EPM.

El alto directivo de EPM señaló que se trata de un proceso seguro y controlado para las comunidades ubicadas aguas abajo, por lo que no deben tener temor.

“Ese vertimiento se va a sumar a las aguas que estamos sacando por casa de máquinas, es decir, que un vertimiento 200 metros por segundo sumado a los 720 que tenemos por casa de máquinas, eso quiere decir que aguas abajo estarían pasando 950 metros cúbicos por segundo, no es caudal anormal por que el río Cauca ha traído 1200 a 1500 metros cúbicos por segundo, por lo que las comunidades aguas abajo no deben tener temor de que el vertedero vaya a operar, porque además se va a controlar que no pasen cantidades de aguas superiores a las que el río normalmente trae”, resaltó a través de Caracol Radio.

Además dijo que se trata de un paso importante para el Grupo EPM: “Para el proyecto es un hito importante, es poner a prueba toda esta infraestructura que se ha construido en el vertedero, se llegaría a un punto de vertimiento, nosotros estamos en la cota 418, es decir que estamos muy por encima de la construcción. Las compuertas se abrirán dependiendo del invierno y esperamos que sea este miércoles, pero si no es así, que no se reportes aumento los caudales tocará esperar más tiempo”.

Puntualizó que aún no se ha definido, así haya descargue de agua por el vertedero, cuándo sería el cierre de casa de máquinas para recuperar el proyecto y evaluar el estado de la misma.

“No es una decisión definida para cuándo sería, pero si la debemos tener en cuenta, pero debemos cumplir primero con el caudal ecológico del río Cauca aguas abajo, pero al cerrar casa de máquinas no estaríamos entregando el agua necesario, por lo que se haría por el vertedero, pero si es una condición. Haríamos también unos análisis, ver el comportamiento del vertedero y la presa, se tomarían las decisiones correspondientes a medida que vamos evaluando esta infraestructura y además el comportamiento del clima vamos tomando decisiones”, concluyó.