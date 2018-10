Sellan nueve establecimientos de rumba en Cartagena

Un amplio dispositivo diseñó la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana por solicitud del alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, con el fin de poder abarcar más sectores de la ciudad en desarrollo de las Caravanas de Seguridad.

Para ello fue necesario que el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, José Carlos Puello Rubio, organizara dos caravanas, que de manera simultánea estuvieron en diferentes barrios de las localidades del Caribe Norte e Industrial y de la Bahía.

La partida a estos nuevos operativos de control la dio el alcalde Pedrito Pereira, quien se reunió con todo el personal antes de salir a cumplir esta nueva jornada de seguridad en los barrios de Cartagena.

“Gracias a este gran equipo conformado por diferentes secretarías y organismos del Estado, que dejan de lado sus actividades por servir a los cartageneros. La recompensa a este gran esfuerzo es caminar hacia lograr una ciudad más segura”, les dijo el mandatario.

La puesta en marcha de las dos caravanas permitió llegar a 13 establecimientos de comercio donde se hicieron los procedimientos. 6 en la Localidad Caribe Norte y 7 en Localidad Industrial y de la Bahía.

En la Localidad Histórica y del Caribe Norte se sellaron cinco establecimientos por no cumplir las normas que permiten su trabajo de manera legal. Además, se requisaron 282 personas que fueron encontradas en los sitios de comercio visitados.

La caravana estuvo en los establecimientos en el barrio San Francisco: Pollo Román y Las Maquinitas. En los dos lugares se requisaron 120 personas y se hizo solicitud de antecedentes.

Restaurante y Terraza Los Primos. Se hace sellamiento y amonestación por invasión al espacio público. Se requisan y solicitan antecedentes a 28 personas.

Siete de Agosto: El Parche Costeñita, donde se sella el establecimiento por no tener el Uso de Suelo, se requisan y piden antecedentes a 44 personas. Migración Colombia encontró un ciudadano venezolano, quien fue citado para verificar su situación migratoria.

La Esperanza: El local Billares El Andamio fue sellado por no tener Uso de Suelo. Se requisan 20 personas. The Zone Musical también se sella por no tener Uso de Suelo, se requisan 70 personas. Migración Colombia encuentra a dos personas venezolanas, que son citadas para verificar su situación migratoria.

Camino del Medio: Morros Z Vip, fue cerrado por no tener documentos, Uso de Suelo, además de invadir el espacio público.

La jornada también se extendió a Localidad Industrial y de la Bahía. Aquí se visitaron los barrios: Caracoles, Campestre, San Fernando, Policarpa y Arroz Barato. En esta zona de la ciudad fueron suspendidas las actividades comerciales de cuatro establecimientos de comercio por no tener la documentación al día para su funcionamiento.

Refresquería Sala de Juego Draw Poker, con Uso de Suelo prohibido.

Bar Disco y Restaurante Mi Rancho por no tener Uso de Suelo.

Terraza Bar Dany y Katerine, por falta de Uso de Suelo y certificado de Bomberos.

Disco Bar Terraza África VIP por la falta de Uso de Suelo, no tener los certificados de Bomberos y del Dadis y por no pago de derecho de autor.

Por su parte, la Policía Nacional realizó requisas y verificación de antecedente a 180 personas que se encontraban dentro de los establecimientos.

“Me sumo al agradecimiento del Alcalde para todo el personal que hizo parte de estas caravanas, su labor es indispensable para garantizar la seguridad de los cartageneros. Vamos a seguir realizando estas actividades cumpliendo el plan que se diseñó para tal fin”, expresó José Carlos Puello Rubio, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana.