Barrio Chino de Cartagena vive emergencia con el alcantarillado

Los habitantes del Barrio Chino, cerca al mercado de Bazurto en Cartagena, manifestaron su preocupación ante múltiples daños que presenta el sistema interno de alcantarillado, colapso que califican como una emergencia sanitaria.

Según sus habitantes, tubos averiados, rebose de manjoles y registros son pan diario en las calles de este tradicional barrio.

“Casi no hay una semana en que no se reporte la emergencia en una calle del Barrio Chino, con fatales consecuencias de calles con corrientes de aguas contaminadas y olores nauseabundos, claramente contaminación ambiental y afectación a la salud. Por otro lado, Aguas de Cartagena no realiza mantenimientos preventivos, funciona es sólo a través del servicio de emergencia del Camel, que pone pañitos de agua tibia. A la comunidad que usamos el servicio, no siempre correctamente, no se le hace suficiente pedagogía”, indicó Miguel Salgado, presidente de la Junta de Acción Comunal.

La comunidad le pidió a Aguas de Cartagena que cumpla con el cambio de la red de alcantarillado para resolver el problema de fondo. “Estamos cansados de los mismos problemas y las mismas respuestas sin soluciones de raíz. Ya no mandaremos más cartas, antes de paralizar una avenida queremos la presencia de los directivos y técnicos de Aguas de Cartagena en el barrio, en el término de las próximas horas, por la emergencia misma que vivimos”, concluyó Salgado.