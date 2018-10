Ambientalistas rechazan plan piloto de fracking en el Magdalena Medio

Luego que el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón anunciara la puesta en marcha de un plan piloto de fracking en el Magdalena Medio desde el próximo año, la reacción de los ambientalistas no se ha hecho esperar.

En diálogo con Caracol Radio, Oscar Sampayo, ambientalista señaló que en el territorio no se cuenta con los términos de referencia ambiental para que se pueda realizar este tipo de producción en roca generadora.

“Preguntamos a los habitantes del Magdalena Medio si vamos a permitir que este tipo de extracción de hidrocarburos se realice sin previa concertación a la comunidad. Nos sentimos preocupados y quisiéramos saber cómo se va a realizar ese plan piloto, si se va hacer respetando los derechos de la naturaleza, si va hacer concertado y no violentando los derechos humanos como ha hecho la actividad extractiva en los últimos años en el territorio” precisó Sampayo.

Al mismo tiempo el ambientalista exclamó “Estamos en desacuerdo y no necesitamos ni socialización con la comunidad, nosotros ya conocemos el impacto de la actividad, llamamos a la racionalidad y a la concientización por el respeto a la naturaleza; no podemos permitir el desarrollo de los yacimientos no convencionales utilizando el fracking, si lo hacen es imponiendo su dinero y comprando conciencias”.

