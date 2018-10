Cambiar diseños de Vía de la Prosperidad piden moradores de Villa Campestre

Villa Campestre, Ciudad del Mar y el corregimiento La Playa, son los sectores afectados con la implementación de las obras de la Vía Circunvalar de la Prosperidad, dicen los residentes de estas zonas.

Según Alex del Risco, vocero de la comunidad son unas 12 mil familias, las que se están perjudicando por la movilidad, el tráfico pesado, problemas de convivencia, seguridad “el entorno como tal, lo cambia todo”.

Lo que se está solicitando es un “replanteamiento del trazado” para que no afecte a los residentes, “que salga del entorno”, sostuvo.

Puntualizó del Risco que no están en “contra de las obras de desarrollo”, pero hay otras alternativas para que no se les cause daño.

La idea es que se pueda llegar a un acuerdo con el gobierno nacional, señalo, y se pueda evitar el “tocar” las propiedades, los conjuntos residenciales y los parques.

Indico que la jornada de protesta de este domingo, que culminó con un plantón en la carrera 51B, se repetirá sino hay una solución a la problemática.