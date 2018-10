Mantenimiento genera fallas de telefonía móvil de Claro en Manizales

“no me salen ni entran las llamadas”, “mi celular no timbra y luego me llega un mensaje que me llamaron”, son algunas de las expresiones que se le han escuchado a los usuarios de la telefonía móvil de Claro hoy en Manizales.

Algunos aseguran que hasta les ha llegado un reporte en el que les informan que “no está registrado en la red”.

De acuerdo con la línea de atención cliente de Claro a esta hora se realiza un mantenimiento programado en la zona de Manizales en infraestructura de 2, 3 y 4G por lo que en el transcurso del día se restablecerá el servicio.

El trabajo de mantenimiento empezó a las 8 de la mañana y se extenderá por 11 horas.