Desabastecimiento de gasolina en Ocaña

La disminución del contrabando de gasolina ha provocado un aumento de despachos en lasestaciones de servicio del municipio de Ocaña.

La demanda ha superado la oferta en este municipio de Norte de Santander cuyo abastecimiento de combustible con precio subsidiado alcanza un millón cuatrocientos mil galones mensuales para la venta. La Directora de las Estaciones de Servicioen Norte de Santander, María Eugenia Martínez, señalo que la situación comienza a generar caos en algunos puntos de distribución.

“He recibido llamadas de los propietarios de estaciones de servicio donde me exponen la situación y me expresan que algunos bomberos están siendo agredidos de manera verbal por los conductores al no encontrar gasolina en estos sitios…” señalo la dirigente gremial quién pidió calma a los usuarios frente a la situación.

Martínez, manifestó que se expuso la situación al Ministerio de Minas y Energía “hay algunos que quieren comprar producto nacional a precio nacional… pero la verdad que el cupo de frontera con precio preferencial en algunas estaciones del municipio de Ocaña ya se agotó, pedimos que la gente tenga consideración con los bomberos no es, que no les quieran vender, es que ya se acabó…”

El tema aumenta la preocupación por las emergencias viales que se registran en Norte de Santander y que podrían retrasar la entrega del nuevo pedido previsto para finales de este mes.