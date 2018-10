Blas de Lezo resonó con el tercer preludio de las Fiestas

La tarde fresca del viernes se coloreó con el tercer y último preludio de las Fiestas de Independencia en la Localidad 3 Industrial y de la Bahía. Los cartageneros empezaron su disfrute con el artístico desfile que partió de la Biblioteca Distrital Jorge Artel, dejando a su paso el sentimiento festivo de una ciudad heroica.

El Son de Negros, la danza homenajeada en esta ocasión, acompañó a los Grandes Lanceros, quienes encabezaron el desfile folclórico junto a las candidatas del Reinado de Independencia; 16 grupos y decenas de actores festivos, dieron vida a cada manifestación cultural. Vecinos, familias y amigos, danzaban en las calles al ritmo de una marcha hecha de pura alegría.

Al llegar a la cancha de softbol de Blas de Lezo, el espíritu festivo se reunió en un solo lugar y el corazón de este barrio resonó desde cada rincón.

"Disfrutar de estas fiestas con civismo y cultura, recordando nuestra historia de lucha, el valor de nuestra independencia", con esas palabras el Alcalde encargado de Cartagena Pedrito Pereira, se dirigió a los asistentes en medio de un escenario lleno del color de las tradiciones.

Las lanceras Lourdes Murillo y Luisa Balseiro, así como Javier León, recibieron un sentido homenaje por su aporte a la construcción de ciudad. De igual forma, el desaparecido Jorge Blanquiceth, propietario de "El York", quien deja un legado en la cultura musical cartagenera, fue homenajeado con el abrazo de un público que abrazó su memoria con un minuto de aplausos.

En medio de la noche ya calurosa por los sones que invitaban a bailar, los presidentes de comitiva y asesores del Reinado de Independencia, presentaron un reconocimiento al director de IPCC, Iván Sanes.

Con el Son de Negro, las 35 candidatas del Reinado de Independencia hicieron su aparición en tarima con una estampa que resaltaba este valioso ritmo folclórico.

José Madrid y su orquesta trajeron el goce a los asistentes, con sonidos folclóricos de gaita y tambores, invitaron a cantar a un solo coro "Resuena Cartagena".

La champeta de Kevin Flores enloqueció a un público que acompañaba cada grito con pasos de baile, las palmas hablaban el lenguaje festivo que Cartagena respirar cada noviembre.

Byordy llegó con su salsa romántica, las parejas danzaron, la música hizo lo suyo y demostró su poder para integrar comunidades, para transmitir un sentir.

Dj Dever y su dancehall "Let me love you", del último volumen del "Passa Passa Sound Sistem", contagiaron a los asistentes con el moderno ritmo que pone a grandes y chicos a bailar.

La noche encontraba su final trayendo a Mr. Black y a Yuranis "La leona", quienes dieron a todos de su "Wiki-Wiki", el éxito del momento que desbordó en aplausos la cancha de softbol de Blas de Lezo, un remate para los preludios que fortalecen estas Fiestas de Independencia.