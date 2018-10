Este domingo, 40% de Cartagena se queda sin agua

Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. informa que este domingo, 28 de octubre, se realizará la suspensión del servicio de acueducto para el 40 % de la ciudad. La suspensión iniciará a partir de las 8:00 a. m. y se extenderá hasta las 8:00 p. m. del mismo día, hora en la que se comenzará a restablecer gradualmente el servicio en los barrios afectados.

Esta interrupción es necesaria para reparar el daño ocasionado por el deslizamiento de tierra que se produjo en el sector La Paz del Cerro de Albornoz, el cual originó una fractura en una línea de conducción de agua cruda.

La red averiada transporta agua cruda a la Estación de Bombeo Albornoz, hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Bosque para su procesamiento y posterior distribución a la ciudad y sus corregimientos.

Los barrios afectados en la Zona Suroriental son: Chapacuá; Las Margaritas; Los Cerezos, Madrigal, Nuevo Milenio, El Gallo, Los Alpes, Olaya Herrera en sus sectores Estadio, El Progreso, Estela, San José Obrero, Porvenir, Magdalena, Playas Blancas, Rafael Núñez, Zarabanda, La Central, Las Américas, Fredonia, Ricaurte, 13 de junio, Terraza Los Alpes, Nuevo Porvenir, Las Palmeras, Nuevo Paraíso, Villa Estrella, Portal de la Terminal Castillete, Costa Linda, Líbano, Villa Olímpica, Terminal Transportes, Pantano de Vargas, Villas de la Candelaria, Reten de Doña Manuela, Chiquinquirá, Líbano, 11 de Noviembre, La India, Boston, La Candelaria, Los Coco, Republica de Venezuela, Urbanización Sevilla, Villa Rosita, La Esperanza; La María; San Francisco y 7 de Agosto.

En la Zona Norte, Laguna Club, Terranova, Puerto Rey, Tierra Baja, Arroyo de Piedra, Manzanillo del Mar, Punta Canoas, Bayunca y Pontezuela.

En la Zona Suroccidental: Altos Jardines; Barrios Nuevos; El Reposo; El Silencio; Los Ciruelos; Nueva Venecia; Nuevo Jerusalén; Parque Industrial Carlos Vélez Pombo; Pardo Leal, Camilo Torres; La Consolata; El Educador; La Esmeralda II; India Catalina; 2 de Noviembre; Pardo Leal; Buenos Aires; La Florida; La Sierrita; La Victoria; María Cano; Nelson Mandela; Nueva Delhi; Nuevos Jardines; Rosedal; San Pedro Mártir, sectores El Progreso, Quindío, Coquera, Gloria, Las Colinas, Los Olivos; San Fernando; Simón Bolívar; Sor Teresa de Calcuta; Villa del Rosario; Villa Fanny; Portal de La Cordialidad; Quintas del Manantial; Santander; Altos de San Pedro; Coomuldesecar; Las Reinas; Minuto de Dios; El Carmelo; Villa Hermosa; San José de Los Campanos, sectores Revivir, Futuro, Campanitas, Cristo Rey, Esmeralda, Arachera, Campo Alegre, Manantial, Nueva Victoria, Primavera, Rosales, Villa Amelia, Villa Andrea, Villa Esperanza, Villa Juliana, Urbanización Horizonte; 3 de Junio; Esmeralda I; La Gaitana; Manuela Vergara de Cury; Nazareno; Andrés Pastrana; Buenos Aires; La Central; Blas de Lezo; Campestre; Caracoles; El Carmelo; El Milagro; Jorge Eliecer Gaitán; Kalamary; Villa Rubia; María Cano; Nuevo Jardines; Villa Ángela; Huellas Alberto Uribe; Huellas Juan Pablo II; La Carolina; Bosque Circunvalar; Bosque de La Ceiba; Bicentenario; Flor del Campo; Ciudadela 2000; El Pozón; Villa Estrella; Colombiatón; El Rodeo; Henequén; India Catalina;

Aguas de Cartagena recomienda a todos sus usuarios abastecerse con tiempo y no esperar hasta último momento. De igual manera, invita a los usuarios de los barrios que no se encuentren en el listado, no hacer acopio de agua para evitar la descompensación del sistema.